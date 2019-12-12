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Мобильное приложение Банка Хоум Кредит стало лидером общероссийского рейтинга

Положение в рейтинге показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в банковский офис
Описание
© Пресс-служба Банка Хоум Кредит

Москва, 12 декабря. Приложение "Мой кредит" возглавило рейтинг лучших мобильных банков в категории Digital Office для частных лиц, говорится в отчете Mobile Banking Rank – 2019 консалтингового агентства Markswebb. Положение в рейтинге показывает, насколько полно мобильный банк может заменить клиенту поход в банковский офис. Сервис "Мой кредит" Банка Хоум Кредит набрал наивысший балл — 76,7 (по шкале от  0 до 100).

Сервис "Мой кредит" назвали сенсацией 2019 года и отметили, что Банк Хоум Кредит совершил качественный рывок в развитии цифрового офиса и переместился с 27 места в лидеры рейтинга. "В новом приложении неавторизованный пользователь может заказать не только кредитную и дебетовую карты, но и оформить заявку на кредит, а клиент банка практически сразу видит решение по заявке и может получить деньги на карту другого банка. В случае одобрения можно сразу пользоваться виртуальной картой через Apple Pay/Android Pay и не ждать доставки пластика. Можно заказывать страховые полиса. Появился чат с качественными консультациями по текущим и новым продуктам, в нем можно заказать справку или выписку", — отметили в Markswebb.

"Приоритетом банка на 2019 год было развитие сервисов Digital office, которые позволят клиентам подключать и обслуживать продукты в нашем мобильном приложении в режиме 24/7. Мы рады такой высокой оценке наших усилий со стороны Marswebb. Со своей стороны, хочу поблагодарить всю команду мобильного приложения за отличную работу!", — комментирует Павел Михалев, директор по развитию онлайн сервисов Банка Хоум Кредит.

Сервис "Мой кредит" позволяет управлять продуктами Банка Хоум Кредит. С помощью сервиса можно отслеживать платежи и траты по кредитным и дебетовым картам, оформлять продукты банка, оплачивать различные услуги и многое другое. Благодаря постоянной работе по усовершенствованию приложений и сервисов Банка Хоум Кредит доля их пользователей увеличилась до 70% от наших активных клиентов. Уже почти 48% подписаний кредитных договоров на получение кредита наличными происходит дистанционно.

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