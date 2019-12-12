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Губернатор Челябинской области посетил Магнитогорск

Алексей Текслер провел совещание на Магнитогорском металлургическом комбинате и встретился с председателем совета директоров ПАО "ММК" Виктором Рашниковым
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