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Фонд Инносоциум принял участие в конференции по развитию делового климата в России

Центральной темой дискуссии стало развитие молодежного предпринимательства в России
Описание
© Росконгресс

Москва, 12 декабря /Росконгресс/ -- В Москве состоялась ежегодная конференция "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату", посвященная развитию делового климата в России. Конференция организована Агентством стратегических инициатив при поддержке Информационного агентства ТАСС.

Фонд Инносоциум – социальная платформа Фонда Росконгресс принял участие в работе конференции, а также выступил соорганизатором сессии "Бизнес нового поколения" при участии молодых предпринимателей нового поколения.

Центральной темой дискуссии стало развитие молодежного предпринимательства в России. В ходе сессии участники обсудили актуальные проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются молодые бизнесмены: какие условия необходимо создавать для ведения предпринимательской деятельности лицам в возрасте до 18 лет, какие меры и сервисы поддержки необходимы для стартап-проектов, а также создание платформы для молодежного предпринимательства.

"Молодежь является наиболее активной частью общества, которая моментально реагирует на любые колебания и тенденции развития экономики. Гибкость, смелость, умение быстро адаптироваться и желание делать по-настоящему инновационный, эффективный и ответственный бизнес определяют молодых предпринимателей сегодня. В долгосрочной перспективе молодые предприниматели будут определять темпы экономического роста и развитие страны в целом. Наша задача – помочь реализовать потенциал и предоставить инструменты поддержки на всех уровнях", – отметила заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Фонда Инносоциум Елена Маринина.

"В современной жизни молодым людям не просто определиться с основной деятельностью, которой им придется заниматься в дальнейшем. Намного сложнее начать свое дело и стать предпринимателем. Поэтому для нас одной из приоритетных задач становится поддержка молодых людей в самом начале развития своего проекта или бизнеса. Молодежь – это та движущая сила, которая способствует экономическому росту, ускоряет модернизацию и играет важную роль в стимулировании устойчивого развития страны", – отметила корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Елена Мякотникова.

Обсуждение получилось продуктивным и динамичным благодаря формату встречи. Коммуникация строилась по принципу открытого диалога: молодые предприниматели находились в президиуме и напрямую задавали вопросы экспертам, на ответ отводилось ровно 100 секунд.

"Агентство стратегических инициатив разрабатывает изменения в законодательство для снятия барьеров, стоящих перед молодыми предпринимателями. Также находится в разработке Платформа для поддержки начинающих предпринимателей, содержащая информационную, образовательную и навигационную составляющие. Наша цель – объединить усилия молодежи по созданию своего бизнеса и усилия состоявшихся бизнесменов по подготовке подрастающего поколения к реальной жизни. Нам важно, чтобы был сохранен баланс между инновационными молодыми предпринимателями и опытными взрослыми бизнесменами, чтобы был симбиоз креативного мышления, присущего молодым, и мудрости, присущей старшему поколению", – отметил руководитель проекта АСИ Александр Вайно.

Возрастная категория 6+

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