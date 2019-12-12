Сургутский район признан лучшим в Югре для предпринимательской деятельности

ТАСС, 12 декабря. Сургутский район второй год подряд признан лучшим муниципалитетом в Югре для предпринимательской деятельности, муниципалитету вручили диплом победителя окружного конкурса "Лидер бизнеса Югры -2019" в номинации "Лучший район с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства". Об этом сообщил в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой.

"Теперь будем представлять Югру на федеральном конкурсе "Золотой Меркурий". Надеемся на победу. Спасибо нашим предпринимателям, что верят в нас! Спасибо девчатам из управления инвестиционной деятельности, которые поставили работу на такой высокий уровень! И отдельно спасибо #ЕленаМельникова и #ЮлияМаркова - вы досрочно заработали и квартальную и годовые премии и на балансовую можете не приходить. А всем остальным отраслевым органам администрации и их руководителям приготовится", - шутливо прокомментировал эту победу Трубецкой в социальной сети.

Как рассказал ранее Андрей Трубецкой, Сургутский район, один из немногих в Югре, обеспечил прирост на 5% показателя количества субъектов малого и среднего предпринимательства. На 20% увеличилось число занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Налоговые поступления от субъектов МСП увечились на 14% или 36,2 млн рублей. Субъектами малого и среднего бизнеса только в 2018 году было создано 698 новых рабочих мест. Это положительно сказывается на рынке труда: коэффициент напряженности в районе один из самых низких по округу (0,21 против 0,42 по округу).

"Считаю весомой причиной развития предпринимательства ту уникальную поддержку, которую предоставляет администрация Сургутского района своим предпринимателям за счет средств местного бюджета. Помимо софинансируемых кругом субсидий на приобретение оборудования и аренду нежилых помещений, мы предоставляем предпринимателям три вида грантов до 5 млн рублей, а также компенсацию до 100% фактически произведенных затрат на патент, рекламу, контрольно-кассовую технику, аренду помещений муниципальных, требующих ремонта, создание условий для инвалидов, обучение и прочее", - отметил он.

Ранее губернатор Югры Наталья Комарова отметила Сургутский район в качестве лидера по работе с инвесторами - команда района уже три года подряд возглавляет рейтинг муниципалитетов по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В конце ноября Сургутский район победил в федеральном конкурсе "Проектный Олимп - 2019" - инвестиционная стратегия команды под руководством главы района признана лучшим проектом года в России в одной из основных номинаций.