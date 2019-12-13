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Гендиректор корпорации "Пумори": теперь работники видят – капитан на вахте

Александр Баландин в интервью ТАСС — о собственной промышленной площадке
Александр Баландин Владислав Бурнашев/ТАСС
Описание
Александр Баландин
© Владислав Бурнашев/ТАСС

Гендиректор корпорации "Пумори" рассказал ТАСС о 2019 годе, прошедшим под знаком переезда одного из крупнейшего в России инжинирингового предприятия на новую промышленную площадку без потери оборотов. 

— Александр Иванович, знаю вашу корпорацию с 2004 года, и все время – на одной площадке. Там было непросто, но один только перевоз сотен тонн прецизионных станков кажется слишком трудным. При этом ведь нельзя прекращать производство – заказчики не поймут, а кругом конкуренты…

— Это уже третий наш переезд, третья площадка со времени основания компании. Прежние были арендованные, нынешняя – в нашей собственности. Именно это, "в собственности", было главным импульсом, драйвером – как хотите назовите. Этот участок земли с цехом, так называемый "браунфилд" (brownfield – тип инвестиционной площадки, создаваемый на основе ранее существующих производственных площадок, обеспеченных строениями и инфраструктурой, в отношении которых проводится реконструкция или капремонт – прим. ТАСС), располагается на территории одного из крупнейших предприятий Урала – Уральского завода резиновых технических изделий.

Вы спрашиваете, зачем переезд в то время, когда отовсюду подпирают заказчики, сроки и конкуренты. Но ведь они всегда были, есть и будут. И что, не переезжать? Видимо, мы созрели. Предложенная Уральским заводом РТИ площадка, строение, цена и условия нас устроили, - даже с учетом переезда основной части производства расходы не превышали сложившихся к тому времени арендных платежей на прежнем месте. Кроме того, новый объект после нашего ремонта и реконструкции имеет неплохую кадастровую цену, что дало нам много разных преференций.

Но самое главное – то, что здесь мы можем создать инженерный центр, о котором я много лет мечтал. И уже начали создавать. Это автономный, компактный и физически реализованный интеллектуальный и технологичный бизнес. Сейчас заканчиваем некоторые формальные изменения, чтобы этот центр работал как юрлицо "Инженерный центр ПУМОРИ". В нашей стратегии есть план создать несколько инженерных центров на территориях концентрации в России промышленности, в первую очередь машиностроения. Но трудно говорить о нескольких инженерных центрах, когда не сделан главный шаг, не создан первоначальный эталонный центр.

Мы намечаем повторить эти проекты, например, в Санкт-Петербурге, Москве, в Поволжье – у нас дочерние компании в Перми и в обеих столицах. Такие компактные инженерные центры, как уже говорил, должны быть созданы в центрах концентрации индустрии, прежде всего машиностроения, но вовсе не обязательно в самих мегаполисах.

Я очень рад, что сейчас мы приобрели и освоили такое подходящее по главным параметрам место. Много и не надо, оптимально пять тысяч квадратных метров, у нас – семь, вместе с производственной площадкой и офисными помещениями.

И еще есть причина для тиражирования инженерных центров. Работать с клиентом удаленно на Северо-Западе, при этом находясь на Урале, не всегда удобно. Каждый из инженерных центров будет работать на определенную аудиторию, которая формируется по производственно-территориальному признаку. В пределе шаговой доступности должны быть предприятия в России, с которыми мы сотрудничаем. Также должны масштабироваться сфера наших интересов и приложение наших компетенций. Это выгодно и работающим там предприятиям, и нам. А поскольку наработана многолетняя статистика, мы понимаем, какими продуктами с каждым из предприятий-партнеров будем, так сказать, дружить.

— А что конкуренты, разве до этого не додумались?

— Они тоже такие модели создают, но главное отличие – у них центр в Москве. У нас центр в Екатеринбурге и представительства как в центре, так и в других регионах. Думаю, нашим представительствам в скором времени необходимо трансформироваться в полноценные инженерные центры.

— В СССР разве таких инженерных центров не было?

— В Советском Союзе была целая история, связанная с научно-исследовательскими технологическими институтами. Некоторые из них уникальны и успешно работают в наши дни, какие-то доживают. Я не вижу необходимости трансформации наших инженерных центров в такие структуры. Мы больше будем заниматься прикладной жизнью, но не исключаю элементы исследовательской работы, особенно в сфере цифровых технологий, компьютерного проектирования, управления производством с помощью компьютерных технологий. В недалеком будущем, надеюсь, возьмемся за работу с ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия – прим. ТАСС).

— Вашу корпорацию знают. Первые полгода, как вы переехали, люди в отрасли наблюдали – а как там "Пумори"? Переезд производства – это трудоемко, дорого, приживетесь ли, не сбавляя темпов? Кроме того, переехать, говорят, все равно что пережить пожар...

— Замысел переезда многие мои коллеги считали авантюрой на грани сумасшествия - блажит генеральный директор. Было сопротивление. Приходилось ломать убеждением, уговорами, посулами, и даже угрозами. Люди боятся изменений. Я и сам их боюсь, ничего не боится только дурак. Страхи, конечно, были.

— Какие?

— Первый - что не уложимся в срок по ремонту. Так и получилось. Доблестные строители, сами знаете, если обещают сдать до 1 января, то можно смело считать до 1 апреля. Я этот коэффициент учитывал при переезде, для меня это не стало неожиданностью. Так что самый главный страх планово преодолели.

Второй – производство турбинных лопаток. Мы это наше предприятие тоже планировали перевезти. Но переезд мог сорвать серьезные заказы и жесткий график сдачи под конец 2018 года. Директор "Пумори-Энергии" взмолился – Александр Иванович, режешь без ножа. Поэтому было принято непростое для меня решение оставить это производство в первозданном виде на прежней площадке. Переигрывать всю историю с переездом пришлось на ходу – менять техническую документацию, создавать новую планировку в альянсе со строителями, которые уже зашли на площадку. Сам тогда рисовал эскизы. Директор генподрядной компании "Сфера" здесь, можно сказать, дневал и ночевал, организовал работу с колес.

Третий – создание инфраструктуры, которой не было. Та же IP-телефония, о которой мы раньше только мечтали, тот же интернет, который на прежней площадке создавался годами. Интернет оказался небыстрой и достаточно затратной темой - десятки километров проводки, огромное количество коммуникаций, все надо прозванивать, отлаживать, но без этого сегодня нет полноценного рабочего места. Партнер, екатеринбургская компания "Инсис", доказали свой профессионализм, работали, не считаясь со временем.

— А инвестиции, затраты и прочее, связанное с деньгами?

— Это не страхи, а текущая жизнь. В этой жизни нам оказал всестороннюю поддержку и помощь наш финансовый партнер банк ВТБ. Спасибо руководству банка за понимание и сотрудничество. В общем, мы прошли все это, люди переехали, увидели и сказали…

— … и сказали: "Вау!"

— Нет. Мнение меняется постепенно. Прошло чуть больше года. Всякое выслушал. Сейчас большинство сотрудников довольны – здесь все свое, в цехе тепло, операторы станков работают зимой в футболках, на прежней площадке работали в толстых свитерах. Комфортно, светло, чисто. Сотрудников возим на работу на купленном для этих целей автобусе. Говорят мне, что сюда тянется заказчик. А я им отвечаю: подождите, мы здесь сделаем такое место, куда клиент не тянуться, а магнититься будет.

От момента, когда идея была озвучена до того, как она принесла результат, прошла определенная дистанция, и для меня она была совсем не простой. Пришлось собрать волю в кулак и не останавливаться.

— Все это сделано на какие средства?

— Средства комбинированные, часть своих и часть заемных. Специалисты банка ВТБ мониторили ход строительства и освоения денег – наверное, боялись, что мы деньги потратим как-то не так. Шучу. Хочу попросить у них фотографии – они фиксировали здесь все от полной разрухи и затрапезного здания, я его называл сараем, до нынешнего яркого центра. Мы летописью переезда тогда не озадачились, не до того было.

В перспективе хочется, конечно, реализовать "гринфилд", но поработаем пока здесь. Нынешний вариант считаю как достойный этап развития, он позволит делать нам дальнейшие шаги по тиражированию таких центров в России.

— Редко бывает, что главная компания, метрополия, находится в регионе, а филиал – в столице.

— Не знаю, не слежу. Вам лучше знать. Но если вы имеете в виду переезд главного офиса "Пумори" в Москву, исходя из нашего масштаба, географии присутствия и статуса, то отвечу так. Я свое местожительство менять не собираюсь. Бог знает, сколько мне еще работать. Но я буду работать, понимая, что именно здесь мой учитель и предшественник, Илья Абович Колка, работал продуктивно и долго, и до сих пор работает.

— "Пумори" все это время не снижала выставочной активности, участвовали во всех крупнейших российских и мировых отраслевых экспозициях. Как удалось? Инерция десятилетий?

— Есть моменты, ставшие частью культуры корпорации, важным элементом бренда. Участие в выставках – в этом перечне. Это не связано с местом нахождения, и даже с переездом. Выставки планируются заранее, за год, отменять их невозможно. Как только выставка заканчивается, тут же заключается договор на следующий год.

Прямой связи выставки и переезда не было. Больше того: на "Иннопроме-2019" года мы сумели собрать и привезти на новую площадку наших многочисленных заказчиков и партнеров. С их слов, было неплохо, комплексным взглядом они, думаю, увидели новое лицо и содержание нашей корпорации – компактно, энергично, разумно. Все здесь видно одним взглядом с "капитанского мостика" – так я называю место, позволяющее увидеть сразу весь цех. Он буквально в нескольких метрах от моей приемной. Мне сразу видно, кто чем занят, тепло ли зимой и прохладно ли летом, чисто ли, достаточно ли света, и работники видят – капитан на вахте.

О корпорации

Корпорация "Пумори" работает на рынке металлообработки с 1990 года. Неоднократно по итогам всероссийского рейтинга признавалась лучшей комплексной инжиниринговой компанией России. Сегодня "Пумори" представлена предприятиями и филиалами во всех основных промышленных регионах России. Предприятия корпорации производят станки с ЧПУ, сложный вспомогательный инструмент, лопатки для паровых и газовых турбин. Партнер известных компаний-производителей: Okuma (Япония), ACE Micromatic Group (Индия), Davi и CMS (Италия) и др. Постоянный участник крупнейших отраслевых и универсальных выставок - EMO Hannover, "Металлообработка" в Москве и ИННОПРОМ.

Беседовал Георгий Летов

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