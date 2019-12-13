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Калининская АЭС досрочно выполнила госзадание по выработке электроэнергии на 2019 год

До конца 2019 года предприятие выдаст в единую энергосистему страны  дополнительно еще более 1 млрд кВт*ч
Описание
© Пресс-служба Калининской АЭС

ТАСС, 13 декабря. 12 декабря Калининская АЭС досрочно выполнила годовой план Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по выработке электроэнергии в объеме 29,7 млрд кВт*ч.

До конца 2019 года предприятие выдаст в единую энергосистему страны  дополнительно еще более 1 млрд кВт*ч. Это сопоставимо с энергопотреблением Тверской области в течение 1,5 месяцев.

В региональном объеме производства электроэнергии доля Калининской АЭС составила 83,45%, что на 0,23% больше показателя прошлого года.

Высокие показатели работы атомной станции обусловлены безопасной и эффективной работой энергоблоков, оптимизацией сроков проведения ремонтной кампании, а также успешной реализацией отраслевой программы увеличения выработки электроэнергии на АЭС Концерн "Росэнергоатом".

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.
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