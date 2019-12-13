В Госдуме обсудили итоги федеральной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями

Москва, 13 декабря /Росконгресс/ В Госдуме состоялся круглый стол, посвященный итогам первого года реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями". Организатором мероприятия выступил Комитет ГД по охране здоровья совместно с Комитетом Совета Федерации по социальной политике и Фондом экспертно-аналитической деятельности "Контент" при поддержке Фонда Росконгресс. Участие в дискуссии приняли представители Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, общественных организаций, ведущие эксперты отрасли, а также руководители органов исполнительной власти более 25 субъектов Российской Федерации.

Участники встречи обсудили промежуточные итоги реализации программ борьбы с онкологией и обозначили ключевые задачи на ближайший год, в том числе организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи, создание референс-центров, переоснащение сети региональных и федеральных онкологических центров, а также внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения больных с онкологическими заболеваниями.

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (фракция "Единая Россия") подчеркнул, что только общими усилиями возможно выполнить поставленные задачи. "Есть две степени приемки любого товара – приемка специалистами и приемка людьми. Вот наш „отдел технического контроля“ – это люди. Для правильных мер мы должны опираться на социальную диагностику, с одной стороны, и диагностику нашего врачебного сообщества – с другой", – сказал он.

Модератором круглого стола выступил руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности Александр Петров (фракция "Единая Россия"). "Министерство здравоохранения проводит колоссальную работу по реализации федерального проекта. Полноценно оценить ее результаты возможно только через десятилетия, как это происходило с онкопрограммами в других странах. Для достижения целей проекта особое внимание необходимо уделять борьбе с ключевыми онкологическими нозологиями, вносящими основной вклад в потерю лет ожидаемой продолжительности жизни в России, разработав дополнения к федеральному и региональным проектам", – отметил Александр Петров.

В своем выступлении заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин отметил, что федеральный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" по задачам и масштабу является одним из самых амбициозных и ресурсоемких среди проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение". "Проект направлен на повышение качества оказания медицинской помощи онкологическим пациентам и снижение смертности населения от злокачественных новообразований. Реализуется целый комплекс мероприятий, которые затрагивают не только онкологическую службу, но и всю систему здравоохранения в целом. В Проекте задействованы все субъекты Российской Федерации, а с 2020 года к программе подключатся федеральные медицинские организации", – отметил Евгений Камкин.

Анастасия Столкова, руководитель проекта "Здоровое общество", первый заместитель директора по развитию Фонда Росконгресс, подчеркнула, что тема борьбы с онкологическими заболеваниями является приоритетной на ключевых дискуссионных площадках по здравоохранению: "Фонд экспертно-аналитической деятельности „Контент“ совместно с экспертным сообществом с мая этого года проводит цикл мероприятий, посвященный реализации Федерального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями. Резолюция, принятая по итогам сегодняшнего круглого стола, ляжет в основу итогового мероприятия данного цикла – профильной сессии по онкологии в рамках деловой программы форума „Здоровое общество“. Форум состоится 12 февраля 2020 года, в первый день Российского инвестиционного форума".

Одним из вопросов, волнующих врачебное и пациентские сообщества, является отсутствие в федеральном проекте "Борьба с онкологическими заболеваниями" мероприятий, направленных на снижение смертности от злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей. На круглом столе был рассмотрен вопрос разработки дополнений к федеральному проекту "Борьба с онкологическими заболеваниями" в части внедрения дополнительных целевых показателей при формировании, реализации и оценке эффективности Проекта с учетом различий в заболеваемости и смертности от различных видов рака, а также дальнейшие шаги по совершенствованию системы оказания медицинской помощи по приоритетным нозологиям и обеспечения пациентов со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной тканей полноценным доступом к современным методам лечения.

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Форум "Здоровое общество" во второй раз состоится 12 февраля 2020 года в рамках Российского инвестиционного форума в Главном медиацентре Олимпийского парка г. Сочи и пройдет под девизом "Цели устойчивого развития – 2020". Форум является результатом годовой деятельности общественного проекта Фонда Росконгресс "Здоровое общество" и создан с целью поиска и проработки практических предложений по реализации национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению продолжительности здоровой жизни российских граждан, и проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Форум "Здоровое общество" впервые состоялся 13 февраля 2019 года. В работе Форума приняли участие 3000 человек.

Фонд развития экспертно-аналитической деятельности "Контент" является интеллектуальным партнером проекта "Здоровое общество". Фонд создан с целью содействия формированию основ здорового общества и устойчивого социального развития России. Деятельность Фонда направлена на организацию отраслевых мероприятий, реализацию образовательных и просветительских программ, а также предоставление экспертно-аналитической поддержки.