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Дмитрий Артюхов: на решение задач нацпроектов в ЯНАО будут брошены все силы

Губернатор Ямала отметил, что на реализацию нацпроектов на Ямале до 2024 года будет направлено в основном региональное финансирование, доля бюджета РФ не превысит 14%

ТАСС, 13 декабря. Губернатор Дмитрий Артюхов в понедельник провел итоговую пресс-конференцию, где ответил на вопросы о нацпроектах. 

Больше всего журналистов интересовала реализация в регионе жилищной политики: расселение аварийных домов и строительство новых, привлечение строительных компаний, комплексная застройка городов и переселение граждан, живущих в балках. Были вопросы о благоустройстве и создании комфортной городской среды. Спрашивали и доступности авиабилетов, о детских садах и школах, и о многом другом.  

Жилье как приоритет

В качестве важнейшей задачи для власти на ближайшие годы и наиболее острого вопроса, который беспокоит ямальцев, Артюхов отметил переселение к 2025 году миллиона квадратных метров около 70 тысяч людей, проживающих в аварийном и ветхом жилье.

"На решение этого вопроса мы будем выделять огромные ресурсы, в том числе за счет других программ. Речь идет о многих десятках миллиардов рублей. Изначально нам была поставлена задача расселить 250 тысяч квадратных метров, мы взяли встречные обязательства – сначала 500 тысяч, потом подняли до миллиона. Это в четыре раза превышает целевой показатель, установленный для Ямала майскими указами президента РФ. Это очень высокая планка, амбициозная задача. Но это мы обязаны сделать. Я обратился к главам муниципалитетов с требованием уделить больше внимания общению с жителями и разъяснить им все возможные варианты переселения, будь то переезд из аварийного жилья в квартиру на территории округа или выбор в пользу Тюмени по программе "Сотрудничество", - рассказал Артюхов.

Чистая вода

Говоря об участии ЯНАО в федеральном проекте "Чистая вода" нацпроекта "Экология", губернатор рассказал ТАСС, что в целом по Ямало-Ненецкому автономному округу ситуация по чистой воде нормальная.

По его словам, наиболее остро этот вопрос стоит прежде всего в городе Лабытнанги, есть такая проблема и для обособленных районных городов и небольших поселков, но это совсем небольшой удельный вес от общей численности населения округа. "Безусловно, любой населенный пункт, который не имеет качественную питьевую воду – это проблема, которую необходимо решать. И они различными схемами и модульными решениями в рамках профильного национального проекта будут обязательно решены", - сказал он.

Уточняя по подаче чистой воды в Лабытнанги, губернатор отметил, что еще в первом полугодии 2019 года было принято решение о реализации через концессию схемы подачи чистой воды. "Объем инвестиций в рамках концессии по проектному решению предварительно составляет свыше 2 миллиардов рублей, соглашение должно быть заключено в ближайшие месяцы, и с начала 2020 года мы должны приступить к реализации этого проекта. По его завершении, в течение двух лет, в Лабытнанги придет чистая, соответствующая всем требованиям питьевая вода", - сказал ТАСС губернатор.

Логистический центр в Лабытнанги

В Лабытнанги в 2020 году начнет работу новый логистический центр, сообщил журналистам Артюхов. "Сейчас проект лабытнангского логистического центра разрабатывается, в том числе он будет иметь элементы производства строительных материалов, которые будут очень востребованы при освоении отдаленных месторождений, чтобы те или иные изделия везли не только из Челябинской области, но и производили у нас", - сказал Артюхов.

По словам губернатора, основное предназначение города Лабытнанги как транспортного узла - связь между железной дорогой и портовыми мощностями. "Станция Обская позволяет уходить транспортному потоку дальше на Ямал. Те задачи, которые нужны для освоения двух полуостровов - Ямальского и Гыданского - наши транспортные узлы должны будут обеспечивать", - пояснил Артюхов.

Запрет на продажу алкоголя в магазинах во дворах жилых домов

Также Дмитрий Артюхов сообщил журналистам, что ямальским магазинам, вход в которые расположен внутри дворов жилых домов, запретят торговать алкоголем. "Будут запрещены алкогольные магазины, выходящие во внутренние дворы. Мы определимся по срокам, чтобы бизнес успел адаптироваться, люди могли перестроиться", - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что выступает за ужесточение контроля за магазинами, где продается алкоголь.

"Совсем все запретить нельзя, но усложнять эту систему надо. Мы знаем, что есть нарушения в этой сфере: детям продают, нарушают временные нормы", - добавил он.

Питание в школах и детсадах

Власти Ямала планируют заменить олениной 50% мяса в закупках школ и детсадов, отметил глава региона. "У нас большой план по замещению привозного мяса на нашу оленину, очень качественную и экологически чистую, в учебных заведениях. Это касается и школ, и детских садиков. <…> У нас уже порядка 20-25% мясного рациона составляет местная продукция <…> будем потихоньку наращивать, доведя постепенно за пару лет до 40-50% долю среди закупаемой продукции питания", - рассказал губернатор.

Артюхов добавил, что замещение привозного мяса олениной - правильное решение, как с точки зрения качества продукции, так и с точки зрения поддержки ямальских предприятий.

Субсидирование авиаперевозок

Число направлений, по которым ведется субсидирование авиаперевозок на Ямале, вырастет до 30 в 2020 году, сообщил глава региона.

"Мы еще недавно субсидировали порядка пяти направлений, со следующего года их будет тридцать. В этом году их у нас 26. В следующем году мы вводим южное направление, у нас наконец появляется Сочи. Для жителей региона это очень хорошая новость", - сказал Артюхов.

Губернатор добавил, что субсидирование перевозок позволяет снизить стоимость авиабилетов в ряде случаев вполовину. Так, субсидирование авиарейсов из Салехарда в Екатеринбург позволило удешевить среднюю стоимость билетов с 15 до 7 тыс. рублей. До восьми тысяч рублей с 15 тыс. рублей в среднем подешевели билеты из Ноябрьска в Санкт-Петербург и из Нового Уренгоя в Новосибирск. Билеты в Сочи, по словам губернатора, будут стоить в среднем 10 тыс. рублей.

О пресс-конференции

За 1 час 50 минут итоговой пресс-конференции глава региона ответил на 24 вопроса, пресс-конференция транслировалась в Инстаграм губернатора, а также телекомпаниями "Сигма", "Импульс" и "Студия Факт". Стрим пресс-конференции смотрели более 10 тысяч жителей Ямало-Ненецкого автономного округа.

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