Эксперты высоко оценили инвестиции ММК в человеческий капитал

ТАСС, 13 декабря. ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" занял 4 место в рейтинге по инвестициям в человеческий капитал. Рейтинг составлен RAEX Rating Review по итогам 2018 года среди крупнейших российских работодателей, сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей ПАО "ММК".

Внутрикорпоративные социальные расходы – это деньги, которые компания тратит на повышение квалификации, обучение, здравоохранение, улучшение условий труда. В 2018 году в Группе ПАО "ММК" расходы на благотворительность и реализацию социальных программ выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом и составили почти 2,5 млрд рублей.

ПАО "ММК" удалось создать уникальную систему социального партнерства, эффективно функционирующую в рыночных отношениях. Во время недавнего рабочего визита в Магнитогорск, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул вклад ММК в развитие не только Магнитогорска, но и региона в целом, а также участие Магнитогорского металлургического комбината в реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография".

"Люди – важный ресурс компаний и экономики в целом, - приводят в управлении комментарий от RAEX Rating Review. - Понимающие это компании давно включают вложения в своих сотрудников в плановые расходы".

Значительные инвестиции ММК в человеческий капитал регулярно отмечаются на отраслевых конкурсах "Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности" и всероссийском конкурсе "Российская организация высокой социальной эффективности", рассказали в управлении.