Продукция Уральского электрохимического комбината поставлена для МАГАТЭ

ТАСС, 13 декабря. В банк низкообогащенного урана МАГАТЭ (БНОУ) поставлена продукция – обогащенный урановый продукт (ОУП) производства АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в городе Новоуральске Свердловской области, ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера). Об этом сообщили в пятницу в отделе по связям с общественностью УЭХК.

Заказчиком выступило АО "НАК "Казатомпром", поставщиком является АО "ЦОУ". Продукция будет храниться в БНОУ, расположенном на "Ульбинском металлургическом заводе" (Республика Казахстан).

Генеральный директор АО "ЦОУ" Андрей Колесов отметил важную роль АО "УЭХК" в реализации заказа и во всей цепочке поставки. Все участники цепочки поставки в полном объеме выполнили свои обязательства: АО "НАК "Казатомпром" поставило природный уран, Топливная компания ТВЭЛ осуществила конверсию, АО "Техснабэкспорт" поставило транспортно-упаковочные комплекты и пробоотборники, АО "УЭХК" произвело ОУП, что позволило АО "ЦОУ" выдержать установленные заказом сроки и обеспечить необходимое качество продукции.

О предприятиях

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

АО "ЦОУ" – совместное российско-казахстанское предприятие (50% акций принадлежат АО "ТВЭЛ", 50% акций – АО "НАК "Казатомпром"), созданное в рамках реализации мероприятий Комплексной программы российско-казахстанского сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.

Программа направленна на развитие интеграционных процессов на условиях обеспечения равноправного, плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества через развитие экономических связей и взаимной кооперации промышленных секторов гражданской атомной энергетики Российской Федерации и Республики Казахстан в целях достижения лидирующего положения на мировом рынке товаров и услуг атомной энергетики.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.