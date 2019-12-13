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Сборная "Ахмат" стала лучшей парусной командой России и получила звание "Прорыв года"

В следующем году сборная "Ахмат" будет представлять Россию в престижных гонках Nord Stream Race

Грозный, 13 декабря 2019 г. Сегодня 13 декабря исполняется 3 года со дня создания Федерации парусного спорта Чеченской Республики. Накануне дня рожденья сразу несколько авторитетных парусных премии объявили сборную  "Ахмат" командой года и вручили специальные призы и награды за отличные результаты в сезоне.

Первыми заслуги Федерации парусного спорта Чеченской Республики и лично Хасана Хаджиева отметили на премии яхт-клуба "Навигатор" в одном из самых престижных столичных клубов, далее яхт-клуб Proyachting вручил команде "Ахмат" награду в номинации "Прорыв года", команду отметило сообщество "Регата клуб". Главным признанием стала премия Всероссийской Федерации парусного спорта, где сборная  "Ахмат" была названа Командой года.

Дебютанты сезона -  сборная Федерации парусного спорта Чеченской Республики "Ахмат" стала сначала победителем Зимней серии НПЛ 2018-2019, получила WILD CARD для участия в Высшем дивизионе Национальной парусной Лиги и уже в первом сезоне завоевала титул чемпиона  НПЛ и далее стала Чемпионом России в классе яхт J/70. В следующем году сборная "Ахмат" будет представлять Россию в престижных гонках Nord Stream Race.

Федерация парусного спорта Чеченской Республики была создана в декабре 2016 года. За это время была проведена огромная работа по популяризации парусного спорта в Республике, проведены первая детская регата на Северном Кавказе им. Ахмат-Хаджи Кадырова и две международных регаты на озере Кезеной-Ам, а главное – созданы своя взрослая и детская команды. В этом году регаты Федерации стали победителями премий National Event Awards и RuPoR, юные спортсмены получили первые награды в соревнованиях, а взрослая сборная "Ахмат" признана лучшей парусной Командой страны.

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