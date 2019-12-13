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В "Горбушке" выступят музыканты первого "НАШЕСТВИЯ"

Среди них - Линда, Trubetskoy, МультFильмы, Zdob Si Zdub

Москва, 13 декабря 2019 г. 14 и 15 декабря в стенах легендарного ДК Горбунова выступят музыканты, которые 20 лет назад выходили на сцену первого фестиваля "НАШЕСТВИЕ". Приглашаем поздравить "НАШЕ Радио" с Днем рождения и присоединиться к нам в этом увлекательном путешествии под названием "НАШЕСТВИЕ. 20 ШАГОВ В ИСТОРИЮ" вместе с Линдой, Zdob Si Zdub, PEP-SEE и другими.

За два десятка лет фестиваль "НАШЕСТВИЕ" проделал действительно впечатляющий путь: из небольшого мероприятия радиостанции превратился в огромный многодневный мультиформатный праздник, ради которого люди пересекают континенты и страны, и которого ждут весь год.

"НАШЕ Радио" начало вещание в 1998-м году. Сквозь кризисы, валютные скачки и неустойчивую ситуацию в стране эта волна звучала все громче и громче. Для кого-то НАШЕ стало саундтреком юности, для кого-то – глотком свежего воздуха.

Первым домом для "НАШЕСТВИЯ" стала легендарная "Горбушка". В конце 80-ых в Дворце Культуры имени Горбунова располагалась "Московская рок-лаборатория". В начале девяностых для многих музыкантов Горбушка стала "своей" площадкой.

Декабрь 1999-го. Свой первый день рождения "НАШЕ Радио" решило отпраздновать двухдневным музыкальным марафоном именно в ДК Горбунова. Эти стены помнят Святослава Вакарчука, вылезающего из холодильника прямо на сцене; Михея, которого с нами уже нет; Линду, которая свела публику с ума своим эпатажным появлением; уникальный дуэт Zdob Si Zdub и Иван Купала. Дельфина, PEP-SEE, Би-2… И впечатляющий выход Земфиры в финале. А 14 и 15 декабря 2019 на сцене появятся:

• Линда
• Trubetskoy
• МультFильмы
• Zdob Si Zdub
• Сергей Бобунец
• S.P.O.R.T.
• Маша и Медведи
• PEP-SEE
• Запрещенные Барабанщики
• Леприконсы
• TOTAL
и другие.

Возрастная категория 18+.

Адрес: Новозаводская ул., 27

Время: 20.00

Билеты: https://ultrapro.ru/event/nashestviexx/ и https://is.gd/BBeU27

Продавец билетов Общество с ограниченной ответственностью "ИНТИКЕТС".

 Юридический адрес: 111141, г. Москва, ул. Кусковская, д.20А, к. 16А, этаж 1, офис 25

ОГРН 1157746767364

Встреча ВК: https://vk.com/nashestviexx

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