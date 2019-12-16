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На Гайдаровском форуме в РАНХиГС выступят авторитетные международные экономисты

Мероприятие пройдет 15-16 января
Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер Пресс-служба РАНХиГС
Описание
Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер
© Пресс-служба РАНХиГС

МОСКВА, 16 декабря. В рамках XI Гайдаровского форума в РАНХиГС 15-16 января 2020 года выступят мировые экономисты – вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Муллер, консультант Всемирного банка Дэвид Г. Тарр и замдиректора Департамента по вопросам финансов и предпринимательства Евразии Секретариата глобальных отношений ОЭСР Матильда Меcнар.

Сирил Муллер – вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии. Он занимал ряд должностей в различных подразделениях Всемирного банка с 1991 года, с перерывом в 2000-2005 годах. С 2005 по 2010 год г-н Муллер являлся Специальным представителем Всемирного банка в Европе, размещаясь в Париже. Его основные обязанности предусматривали поддержание диалога с правительствами европейских стран и с европейскими институтами. В 2011-2015 годах он занимал должность вице-президента по вопросам внешних и корпоративных связей. До этого он также был директором банковских операций и управления долгом в Казначействе Всемирного банка, где отвечал за модернизацию финансовых продуктов, предлагаемых странам-членам Всемирного банка, и за предоставление консультационных услуг в области управления государственным долгом.

Дэвид Г. Тарр – консультант Всемирного банка, член Ученого совета Международной школы экономики Тбилисского государственного университета. Тарр работал в более чем 25 странах, предоставляя консультации по торговой политике. Дэвид Тарр проявляет особый интерес к торговой политике стран с переходной экономикой, работая в 13 независимых странах, которые были частью бывшего Советского Союза. Он является автором более 70 рецензируемых журнальных статей, написал и отредактировал 14 книг и монографий, а также более 100 других профессиональных статей.

Матильда Меcнар – заместитель директора Департамента по вопросам финансов и предпринимательства Евразии Секретариата глобальных отношений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2016 года. Меcнар имеет большой опыт работы в ОЭСР, будучи координатором инициативы "Новые подходы к экономическим вызовам" (NAEC) с 2013 года. До этого она работала старшим советником генерального секретаря и советника ОЭСР. Кроме того, Матильда Меcнар запустила и координировала проект CleanGovBiz и участвовала в решении вопросов, связанных с финансовыми вопросами и делами предприятия, управлением, честностью и гендерным равенством.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО "Газпром", АО "Газпромбанк". Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО "РЖД", группа компаний "Фармстандарт", Johnson & Johnson, группа компаний "АКИГ", компания EF Education First. Партнеры – EY, компания Huawei, АО "РВК", АО "Российский сельскохозяйственный банк".

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал "Россия-24", ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс", РИА "ФедералПресс". Главные инфопартнеры – Anews.com, News.ru, "Профиль", журнал "Инвест-Форсайт". Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры – Lenta.ru, медиапроект "Сноб", АЭИ "ПРАЙМ", "Российская газета", RNS, "Парламентская газета", "Полит.ру", радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "ПРО бизнес", Давыдов.Индекс, журнал "Стратегия", портал "Эконс", информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, газета "Экономика и жизнь", журнал "Государственная служба", TV BRICS.

Возрастная категория 16+

Регистрация участника

Аккредитация СМИ

Гайдаровский форум в социальных сетях: FacebookTwitterYouTubeInstagram

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Россия
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