Российские ученые предлагают создать новую ракету-носитель

ЧЕЛЯБИНСК, 17 декабря. Ученые Южно-Уральского государственного университета в кооперации с ГРЦ им. В.П. Макеева (Миасс), АО "НИИМаш" (Нижняя Салда) занимаются разработкой уникального космического комплекса, аналогов которого в настоящее время не существует. Комплекс включает в себя одноступенчатую ракету-носитель, платформу и космический аппарат, который позволит обезопасить Землю от астероидов.

Особенность проекта заключается в том, что ракета-носитель будет "многоразовой", то есть сможет осуществлять большое количество полетов и доставлять на околоземную орбиту до 7 тонн груза. Кроме того, она позволит человечеству не только в перспективе исследовать астероиды, угрожающие Земле, но и выполнять для возможных заказчиков другие космические услуги.

Проект относится к одному из направлений Уральского научно-образовательного центра мирового уровня, который образуется при сотрудничестве организаций Свердловской, Курганской и Челябинской областей.

"Мы решили развивать направление, объединяющее космический аппарат, космическую платформу и одноступенчатую ракету-носитель "Корона", стартующую на собственных двигателях и полностью возвращающуюся на этих же двигателях в место старта. На сегодня многоступенчатые ракеты могут осуществить только один полет, а их изготовление требует много времени. Такие ракеты производятся, как правило, для какой-то одной конкретной миссии. В случае обнаружения метеорита необходимы срочные меры, которые обеспечат безопасность Земли. Одноступенчатая ракета-носитель, над созданием которой мы работаем, будет подготовлена к миссии за 24 часа, и ее не нужно изготавливать, так как она является многоразовой", - сообщил директор Политехнического института ЮУрГУ, доктор технических наук, профессор Сергей Ваулин.

Инновационная технология позволит полностью отказаться, в том числе, от парашютного спуска. Российский космический комплекс будет во многом превосходить американский аналог Илона Маска Falcon-9. По расчетам ученых, ракета-носитель "Корона" будет стоить минимум в три раза дешевле зарубежного аналога. Опытный образец ракеты-носителя планируется изготовить в 2028 году.