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"Синара-Транспортные Машины" и Skoda Transportation создадут СП в Санкт-Петербурге

Соглашение предусматривает производство современного модельного ряда комфортных и экологичных видов городского транспорта, включая трамваи, троллейбусы, электробусы и вагоны метро
Описание
© Пресс-центре Группы Синара

ТАСС, 17 декабря. машиностроительный холдинг "Синара-Транспортные Машины" (СТМ), входящий в состав Группы Синара, и концерн Skoda Transportation подписали во вторник в Санкт-Петербурге соглашение о создании совместного предприятия по производству современного модельного ряда комфортных и экологичных видов городского транспорта, включая трамваи, троллейбусы, электробусы и вагоны метро. Об этом сообщили в пресс-центре Группы Синара.

Подписи под соглашением поставили председатель совета директоров СТМ Евгений Гриценко, председатель правления и президент группы Skoda Transportation Петр Бржезина, вице-президент группы Skoda Transportation Зденек Майер. Соглашение предполагает создание в рамках совместного предприятия "SINARA SKODA" производственных мощностей в Санкт-Петербурге.

Совместное предприятие ориентировано на проектирование, производство, ввод в эксплуатацию, продажу и сервисное обслуживание современного городского транспорта: электропоездов для метрополитена, современных трамваев, троллейбусов и электробусов. Предполагается полное сопровождение жизненного цикла выпускаемой продукции. В развитие производственных мощностей совместного предприятия в 2020-2021 гг. планируется инвестировать 1,5-2 млрд руб. Уже в 2020 году для обеспечения разработки и начала производства городского транспорта на предприятии появится большое количество высокотехнологичных рабочих мест.

Продукция нового предприятия будет востребована новой транспортно-пассажирской системой Санкт-Петербурга, концепция развития которой на период до 2038 г. предполагает расширение сетей метрополитена, пригородной железной дороги и скоростного трамвайного движения.

"Благодаря технологическому партнерству с концерном Skoda Transportation мы создадим качественный и современный городской пассажирский транспорт, в том числе трамвай нового поколения. Накопленный опыт проектирования, производства и сервисного обслуживания позволит нам сформировать модельный ряд продукции, который по уровню комфорта, эргономике, энергоэффективности и экологичности будет превосходить существующие российские аналоги", – прокомментировал генеральный директор холдинга "Синара-Транспортные Машины" Виктор Леш.

"Шкода давно работает на российском рынке, и, безусловно, рассматривает его для дальнейшего развития в долгосрочной перспективе. В Группе Синара мы видим стабильного и надежного партнера, который имеет необходимый опыт для организации совместного машиностроительного производства подвижного состава и локализации его в России", – заявил председатель правления и президент группы Skoda Transportation Петр Бржезина.

О предприятиях

"Синара-Транспортные Машины", СТМ — дивизиональный машиностроительный холдинг Группы Синара, объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.

Skoda Transportation Group – ведущая европейская компания в области транспортного машиностроения. Ее продукция включает низкопольные трамваи, электровозы, пригородные поезда, поезда метро, электробусы и троллейбусы, а также системы управления и тяги для транспортных систем. Skoda Transportation имеет несколько дочерних компаний в Чешской Республике, а также в Германии, Финляндии, Венгрии и России. Благодаря крупным инвестициям в исследования и разработки Skoda регулярно выводит на рынок новые современные продукты, которые успешно находят свое место на зарубежных рынках. За последние 3 года компания инвестировала более 3 млрд крон в научные исследования и разработки.

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