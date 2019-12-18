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Свердловская служба психологов при больнице отмечена как одна из лучших социнициатив РФ

Проект благотворительного фонда "Дети России" вошел в тройку лучших по версии всероссийского конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 декабря. /ТАСС/. Проект благотворительного фонда "Дети России" (президент фонда - гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын) по организации и развитию службы клинических психологов Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы (ОДКБ) вошел в тройку лучших социальных инициатив по версии всероссийского конкурса "Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития". Об этом сообщили в среду в пресс-службе УГМК.

"Проект благотворительного фонда "Дети России" стал третьим в масштабном федеральном конкурсе социальных инициатив "Лидеры корпоративной благотворительности в парадигме устойчивого развития". Поддержку получил проект фонда по организации и развитию службы клинических психологов Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2012 года специалисты-психологи провели по проекту более 5,5 тыс. приемов детей и родителей, помогая справиться им с изнурительным лечением. "Это сотни вдохновляющих историй детей-победителей. Это основательная методическая база и мощный ресурс для развития проекта по реабилитации и социальной адаптации детей и подростков, перенесших недуг", - подчеркивают в пресс-службе.

По словам директора фонда Юлии Нутенко, в будущем проект будет развивать новые перспективные направления работы.

В этом году конкурс поддержали Министерство экономического развития РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, Совет Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального собрания РФ, Фонд президентских грантов. За 11 лет в нем приняло участие более 170 российских и иностранных компаний.

О фонде

Благотворительный фонд "Дети России" был создан в 1999 году по инициативе гендиректора УГМК Андрея Козицына, который является президентом фонда. Фонд осуществляет деятельность в рамках как одноименной президентской программы, так и собственных благотворительных программ по нескольким направлениям одновременно. Поддерживает детские учреждения, помогает творческим коллективам, детям-инвалидам и сиротам, налаживает контакты с администрациями городов и с теми, в чьих силах помочь детям — руководителями предприятий, бизнесменами и другими заинтересованными людьми.

В 2011 году фонд "Дети России" стал первой в мире благотворительной организацией, принятой во Всемирную Федерацию ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

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