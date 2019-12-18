Москва, 18 декабря. В Москве состоялся торжественный новогодний вечер "NEFTEGAZparty. TOP-5. Итоги года". С официальными приветствиями выступили: заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, первый заместитель генерального директора АО "Экспоцентр" Николай Гусев, а также генеральный директор Национального нефтегазового форума Сергей Яценя.

Оргкомитет Форума и Выставки "НЕФТЕГАЗ" подготовил рейтинг пяти наиболее значимых событий нефтегазового комплекса России за 2019 год, которые в ходе мероприятия прокомментировали эксперты отрасли.

Павел Сорокин в качестве одного из ключевых событий выделил укрепление международного сотрудничества по стабилизации рынка энергоресурсов в рамках соглашения ОПЕК+. Также заместитель Министра отметил важность сложившейся традиции ежегодного подведения итогов, обсуждения успехов и текущих задач отрасли в рамках мероприятия.

Президент Союза нефтегазопромышленников РФ и председатель Совета ветеранов нефтегазовой отрасли при Минэнерго России Генадий Шмаль в своем выступлении осветил ведущее событие уходящего года - завершение строительства двух крупных газотранспортных проектов – "Сила Сибири" и "Турецкий поток".

О перспективах развития системы налогообложения отечественной нефтегазовой отрасли рассказал директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, указав на необходимость синхронизации фискального законодательства с реальными экономическими результатами в противовес действующей стимулирующей роли преференций. Директор по консалтингу IHS Markit Максим Нечаев прокомментировал начало работы на ачимовских нефтяных залежах и потенциал отечественной нефтедобычи. Однако, эксперт отметил, что примеры ввода в промышленную разработку ачимовских пластов единичны, что обусловлено сложным геологическим строением и специфическими сложностями разработки. Завершил освещение рейтинга не менее значимым событием - вывод трубопроводной системы "Восточная Сибирь – Тихий океан" на максимальную мощность - независимый эксперт Вячеслав Мищенко.

Выступающие отметили, что в отрасли продолжается реализация проектов по строительству нефтегазовых магистральных трубопроводов, освоению месторождений и развитию интеграционных процессов в энергетической сфере.

Рейтинг "НЕФТЕГАЗ: ТОP-5. Итоги года" выглядит следующим образом: 1. "Газовый поток: успешная реализация масштабных проектов развития инфраструктуры экспорта российского газа – запуск "Силы Сибири", завершение "Турецкого потока", согласование "Северного потока -2". 2. "Международное сотрудничество и стабилизация рынка: укрепление партнерства в рамках ОПЕК+". 3. "Новые фискальные преференции в нефтедобыче: запуск пилотных проектов в режиме НДД". 4. "Разработка ТРИЗ: начало масштабного освоения ачимовских нефтяных залежей". 5. "ВСТО – полная мощность!".

Среди других запоминающихся событий уходящего года также были обозначены: новые мощности ПАО "Сибур-Холдинг", новые месторождения нефти и газа, развитие рынка СПГ, формировании в Санкт-Петербурге Международного технологического хаба и отраслевые юбилеи 2019 года.

На мероприятии в Экспоцентре приняли участие более 300 гостей из числа ключевых компаний нефтегазовой отрасли, профильных регуляторов и ведущих средств массовой информации.

Национальный нефтегазовый форум и 20-я юбилейная международная выставка "НЕФТЕГАЗ-2020" состоятся 13–16 апреля 2020 года в Москве в ЦВК "Экспоцентр". Официальные сайты проектов: www.neftegaz-expo.ru, www.oilandgasforum.ru.

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