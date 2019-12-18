В Москве пройдет премьера мюзикла, главным героем которого стал Чебурашка

Москва, 18 декабря 2019 г. С 25 декабря по 8 января 2020 в московском Центре культуры и искусств "Щукино" пройдет серия музыкальных новогодних спектаклей для всей семьи "Чебурашка. Возвращение домой".

Детский мюзикл стал результатом творческой коллаборации киностудии "Союзмультфильм" и театрального режиссера Дмитрия Бикбаева (руководителя Арт-платформы Московского продюсерского центра, художественный руководитель культурного центра им. И. М. Астахова; Театр-студия "15") при поддержке Министерства культуры города Москвы.

Проект создается при участии театрально-продюсерской компании "Брайт Пипл/ Яркие Люди", создателей фестиваля творчества "Яркие Люди", городских программ, в том числе театральной программы "Путешествие в Рождество", иммерсивной постановки "12 месяцев" на Манежной площади и многих других известных проектов.

"Спектакль "Чебурашка. Возвращение домой" повествует о значимости человеческих взаимоотношений в век высоких технологий и гаджетов. Герои классических лент "Союзмультфильма" вот уже несколько десятилетий рассказывают поколениям граждан о вечных ценностях, и эта постановка не станет исключением, - отметил директор "Союзмультфильма" Борис Машковцев, - Сюжетные линии мюзикла будут сопровождаться авторской музыкой в исполнении симфонического оркестра".

По сюжету постановки, главной героине, потерявшейся 10-летней девочке Алине, приходят на помощь герои легендарных советских мультфильмов, которые вместе с ней будут искать дорогу домой.

"Чебурашка – не просто персонаж из мультфильма: за полвека своего существования в анимационном воплощении он стал частью нашего культурного кода. Именно поэтому вопрос соглашаться или нет на участие в разработке новой истории об этом герое для меня не стоял. Счастлив быть причастным к работе над спектаклем, где на сцене оживет, пожалуй, самый милый персонаж советской мультипликации, - рассказал Дмитрий Бикбаев.

По его словам, сюжет спектакля нетривиален: он будет насыщен множеством событий и неожиданных сценарных поворотов.

"В мюзикле будут задействованы известные артисты, имена которых мы расскажем позже" - добавил Дмитрий Бикбаев.

Он также рассказал, что гостей шоу ждут театрализованные музыкальные выступления, сопровождаемые оригинальным видеоконтентом и декорационными решениями.

Примечательно, что роли в новогодней постановке исполнят как профессиональные актеры, так и уникальные аниматронные куклы, созданные по аналогии с куклами для мультфильмов.

Традиции кукольного театра дополнятся современными технологиями, запоминающимися песнями с вокалом участников проекта "Голос.Дети", а также яркой хореографией.

Спектакли пройдут 25, 26, 27, 28 декабря 2019 года и 6, 7, 8 января 2020 года. Время начала представлений: 11:00; 15:00; 19:00.

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