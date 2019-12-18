{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Специалисты ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" прошли повышение квалификации

Они прошли обучение по программе "Воздушное пространство свободной маршрутизации (Free-Route Airspace – FRA)"
Описание
© Пресс-служба ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"

Москва, 18 декабря. Специалисты генеральной дирекции и филиалов ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", занятые в рабочей группе по разработке предложений по внедрению гибкого использования воздушного пространства и воздушного пространства свободной маршрутизации в России, прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Воздушное пространство свободной маршрутизации (Free-Route Airspace – FRA)".

Концепция FRA направлена на удовлетворение потребностей всех пользователей воздушного пространства и является ключевым этапом в достижении свободного полета в воздушном пространстве на пути к бизнес-траекториям и переходу на операции, основанные на четырехмерных траекториях полета (4D). Данная концепция разработана Евроконтролем в сотрудничестве с гражданскими и военными экспертами в области организации воздушного пространства государств-членов Европейской конференции гражданской авиации, поставщиками аэронавигационного обслуживания, пользователями воздушного пространства, органами, осуществляющими планирование полетов, и другими международными организациями.

Учебные материалы, разработанные НОУ ДПО "Институт аэронавигации", охватывают содержание концепции, вопросы планирования, аспекты внедрения, правила и процедуры, вопросы оценки безопасности полетов при внедрении воздушного пространства свободной маршрутизации. В полной мере освещен международный опыт внедрения FRA.

Реклама на ТАСС
В Москве пройдет премьера мюзикла, главным героем которого стал Чебурашка
Премьера состоится в новогодние праздники в московском Центре культуры и искусств "Щукино"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС