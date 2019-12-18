Специалисты ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" прошли повышение квалификации

Москва, 18 декабря. Специалисты генеральной дирекции и филиалов ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", занятые в рабочей группе по разработке предложений по внедрению гибкого использования воздушного пространства и воздушного пространства свободной маршрутизации в России, прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Воздушное пространство свободной маршрутизации (Free-Route Airspace – FRA)".

Концепция FRA направлена на удовлетворение потребностей всех пользователей воздушного пространства и является ключевым этапом в достижении свободного полета в воздушном пространстве на пути к бизнес-траекториям и переходу на операции, основанные на четырехмерных траекториях полета (4D). Данная концепция разработана Евроконтролем в сотрудничестве с гражданскими и военными экспертами в области организации воздушного пространства государств-членов Европейской конференции гражданской авиации, поставщиками аэронавигационного обслуживания, пользователями воздушного пространства, органами, осуществляющими планирование полетов, и другими международными организациями.

Учебные материалы, разработанные НОУ ДПО "Институт аэронавигации", охватывают содержание концепции, вопросы планирования, аспекты внедрения, правила и процедуры, вопросы оценки безопасности полетов при внедрении воздушного пространства свободной маршрутизации. В полной мере освещен международный опыт внедрения FRA.