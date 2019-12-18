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Гендиректор "Аэрофлота": "Победа" стала сверхэффективной и привлекательной для инвесторов

С начала своей работы лоукостер перевез около 29 млн человек

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа", работающая в сегменте низкобюджетных перевозок, за пять лет своего существования смогла стать сверхэффективной и привлекательной для инвесторов. Такое мнение высказал в среду председатель совета директоров перевозчика, генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Победа" показала всей отрасли, что можно не только продавать дешевые билеты, но и быть сверхэффективной компанией, привлекательной для инвесторов", - сказал он, поздравляя коллектив с пятилетием существования компании, являющейся дочерней структурой "Аэрофлота". По словам Савельева, результаты работы "Победы" в течение пяти лет показали, что она больше "не стартап и не начинающий проект низкобюджетного перевозчика". Он убежден, что компания "не просто изменила облик нашей отрасли, она изменила подход людей к авиаперелетам". "Благодаря нашему лоукостеру сотни тысяч россиян начали летать и продолжают это делать регулярно, что еще важнее", - заметил Савельев.

Ранее сообщалось, что с начала своей работы "Победа" перевезла около 29 млн человек, причем 12% из них до появления лоукостера ни разу не летали на самолетах и путешествовали только наземными видами транспорта. За на рейсы компании продано 1 млн 760 тыс. билетов по минимальным тарифам в 499 и 999 рублей с учетом сборов.

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, выступившего в среду на торжественном мероприятии в честь пятилетия компании, "Победа" правильно выстраивает региональную маршрутную сеть, перевозит пассажиров туда, куда другие компании никогда не летали. А генеральный директор базового для компании аэропорта – "Внуково" - Дмитрий Сапрыкин напомнил, что перевозчик обеспечивает 31,7% пассажиропотока воздушной гавани. "У лоукостера средний налет на Boеing 737 -  рекордный, который составляет 15-16 часов в сутки на одно воздушное судно, таких результатов возможно было добиться благодаря совместной слаженной работе", - заметил он

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