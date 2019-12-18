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Завод "Уральские локомотивы" начал обучать специалистов РЖД на электровозах 2ЭС7

С 2011 года предприятие обучило управлению электровозами нового поколения 2ЭС6 "Синара", 2ЭС10 "Гранит" и 2ЭС7, а также электропоездами "Ласточка" разных модификаций более 1600 человек
Описание
© Завод "Уральские локомотивы"

ТАСС, 18 декабря. Завод "Уральские локомотивы" начал обучение машинистов-инструкторов и инспекторов по приемке локомотивов на электровозах переменного тока серии 2ЭС7. Две новые машины, выпущенные на предприятии, уже поступили в эксплуатацию на Октябрьскую, Горьковскую и Северную железные дороги на прошлой неделе. Обучение организовано с целью качественной подготовки сотрудников депо, которые будут работать с уральскими "переменниками".

В рамках программы обучения, которое пройдет на базе завода-изготовителя, 16 специалистов РЖД в течение недели будут изучать теоретическую часть курса по конструкции электровоза 2ЭС7 и особенностям управления локомотивами этой серии. Вести курсы будут специалисты завода, обладающие соответствующими компетенциями и квалификацией: начальник отдела эксплуатационной документации и инженеры-конструкторы. Они подробно расскажут об асинхронном тяговом двигателе, о конструкции и принципах работы крышевого оборудования и аппаратуры, о схемах цепей управления режимами тяги и электрического торможения и так далее.

"Наш завод систематически проводит обучение сотрудников РЖД и других организаций, эксплуатирующих железнодорожную технику, выпущенную на нашем предприятии, – пояснил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи. – Передавая заказчику новые локомотивы и электропоезда, мы также берем на себя и подготовку персонала, который будет эту технику обслуживать. Это один из факторов, влияющих на качественную и бесперебойную работу нашей продукции в эксплуатации".

С 2011 года предприятие обучило управлению электровозами нового поколения 2ЭС6 "Синара", 2ЭС10 "Гранит" и 2ЭС7, а также электропоездами "Ласточка" разных модификаций более 1600 человек.

На предприятии напомнили, что "Уральские локомотивы" с 2019 по 2021 годы поставят РЖД 22 грузовых электровозов переменного тока серии 2ЭС7. В рамках заключенного контракта жизненного цикла предприятие-изготовитель также принимает на себя обязательства по обеспечению сервисного обслуживания машин на весь срок действия договора, то есть на 28 лет. Десять машин будет поставлено РЖД в 2020 году, еще десять завод выпустит в 2021 году.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения.

Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.

Теги
РоссияСвердловская область
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