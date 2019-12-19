В Сургутском районе Югры селекцию кадров для муниципальной службы ведут со школы

ТАСС, 19 декабря. В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры селекцию кадров для муниципальной службы ведут со школьной скамьи. Об этом рассказал в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой.

"Сегодня подвели итоги конкурса для учащихся 10-11-х классов о муниципальном управлении и муниципальной службе. Организатором выступило управление муниципальной службы, кадров и наград администрации Сургутского района, которое возглавляет #АленаЯковлева. В конкурсе приняли участие 197 старшеклассников. Все они в конце ноября прошли тестирование на знание законодательства о муниципальной службе и управлении. Между прочим, это 40 не самых простых вопросов. Как результат, почти из 200 школьников в следующий этап прошли всего 15 участников", - рассказал Трубецкой.

Глава отметил, что во втором туре претендентам предстояло написать эссе о том, каким должен быть муниципальной служащий и как должны работать органы местного самоуправления. С этой задачей, по мнению жюри, справились семь человек. Все они получат памятные подарки и сувениры с символикой муниципалитета, а ребята, занявшие первые места, - приоритетное право на участие в конкурсном отборе претендентов для целевой контрактной подготовки специалистов для работы в администрации Сургутского района. Победителей наградят 27 декабря.

"Для чего мы это затеяли? А чтобы присмотреть толковых, разумных и ответственных молодых людей для работы в структурах администрации. Выберем, выучим и воспитаем в своем коллективе!" - написал Трубецкой.

Кадровые практики Сургутского района высоко оценили в Министерстве труда и соцзащиты РФ. В 2019 году район представил четыре своих наработки на Всероссийском конкурсе "Лучшие кадровые практики и инициативы в системе государственного и муниципального управления", который проводило Минтруда России. Две из них победили в своих номинациях, и министр Максим Топилин отметил их в своем благодарственном письме.