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В ТОСЭР Новоуральск Свердловской области "зашел" четвертый резидент

ООО "Металлект" готово инвестировать в развитие производства 22 млн рублей

ТАСС, 19 декабря. Управляющей компанией АО "Атом-ТОР" зарегистрирован четвертый резидент ТОСЭР "Новоуральск". Им стало ООО "Металлект", основная деятельность которого - производство крутоизогнутых стальных отводов и тройников, востребованных при строительстве трубопроводов различного назначения в нефтехимической, атомной, машиностроительной промышленности. Об этом сообщили в четверг в отделе по связям с общественностью УЭХК (Уральский электрохимический комбинат, предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" в городе Новоуральске Свердловской области, ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера).

В отделе отметили, что объем инвестиций, который компания готова вложить в развитие производства, составляет 22 млн рублей. При организации производства будут созданы 15 новых рабочих мест. Расположится предприятие на площадях ООО "АМК УЭХК". Сегодня в фокусе внимания компании - вопросы по ремонту, оснащению помещений и найму персонала.

"На данный момент ТОСЭР Новоуральск лидирует среди атомных ЗАТО по количеству официально зарегистрированных резидентов, – отметил заместитель генерального директора УЭХК по развитию неядерного бизнеса Олег Елистратов. – Сегодня на присвоение статуса резидента ТОСЭР Новоуральск претендуют еще семь резидентов. Получение ими статуса планируется в 2020 году".

"Один из потенциальных резидентов ТОСЭР Новоуральск – ООО "Производство" с общим объемом инвестиций более 900 млн рублей и созданием 300 рабочих мест. Предприятие займется производством замороженных овощей. Это самый крупный проект, который планируется реализовать на новоуральской площадке в 2020 году", - сказано в сообщении.

О ТОСЭР

Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в РФ — экономическая зона с льготными налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. В соответствии с постановлениями правительства РФ №125, 130 и 132 от 12 февраля 2019 года территории опережающего социально-экономического развития были созданы в городах Глазов, Новоуральск и Северск, где расположены предприятия Топливной компании Росатома "ТВЭЛ".

О предприятии

АО "УЭХК" – ключевое предприятие Новоуральского промышленного кластера. Входит в разделительно-сублиматный комплекс Топливной компании Росатома "ТВЭЛ". Первая продукция предприятия – обогащенный уран – получена 11 ноября 1949 года диффузионным способом. С 1962 года разделительное производство УЭХК использует газоцентрифужную технологию. Сегодня в АО "УЭХК" сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в России.

Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома "ТВЭЛ" обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 15 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.

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