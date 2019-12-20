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Журнал "Музыкальная академия" впервые издал одно из ключевых сочинений Владимира Мартынова

Соната для скрипки и фортепиано, созданная композитором почти полвека назад, впервые опубликована в виде партитуры и издана на аудионосителе в рамках нового проекта

ТАСС, 20 декабря. В Музее С.С. Прокофьева 20 декабря состоится презентация нового проекта журнала "Музыкальная академия". 

Главный музыковедческий журнал страны запустил новый проект, цель которого — открытие и комплексное представление ранее неизвестной музыки крупнейших российских композиторов. Героем декабрьского выпуска "Музыкальной академии" стал Владимир Мартынов: его Соната для скрипки и фортепиано, созданная почти полвека назад, впервые опубликована в виде партитуры и издана на аудионосителе. Это знаковое для всей русской музыки сочинение, после которого Мартынов совершил поворот от додекафонии к минимализму и "новой простоте".

Главный редактор "Музыкальной академии" Ярослав Тимофеев: "Принцип таков. В каждом выпуске нотного приложения — ранее не публиковавшееся сочинение отечественного композитора. В самом журнале — научная статья, посвященная этому опусу, и тематическое интервью с автором. Четвертый элемент конструкции — компакт-диск с записью произведения, первое в истории "Академии" аудиоприложение к журналу. Я надеюсь, что между четырьмя элементами проекта возникнет синергия, и вместе они породят к жизни пятый — любовь к открываемой нами музыке".

В журнале опубликованы научная статья музыковеда Маргариты Катунян, посвященная скрипичной сонате, и эксклюзивное интервью с Владимиром Мартыновым. В нотном приложении издана партитура сонаты, заново выверенная автором. Народная артистка России Татьяна Гринденко (скрипка) и профессор Московской консерватории Михаил Дубов (фортепиано) осуществили запись, которая стала мировой премьерой сонаты на звуковом носителе.

Генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян: "Диск выпущен ограниченным тиражом и будет доступен только как приложение к журналу. Если вы, как и я, поклонник физических носителей, советую поторопиться и успеть приобрести журнал. А для всех желающих послушать Скрипичную сонату Владимира Мартынова, написанную более 40 лет назад и впервые записанную в сентябре этого года "Мелодией", с 20 декабря будет доступен цифровой альбом.

В Музее С.С. Прокофьева 20 декабря в 17:00 состоится презентация проекта. Владимир Мартынов расскажет об одном из своих ключевых произведений, а Татьяна Гринденко и Михаил Дубов исполнят сонату вживую.

Владимир Мартынов: "Скрипичная соната — это чистое вебернианство, причем очень насыщенное. Я уверен, что в советской музыке ничто даже рядом не стоит по чистоте и сложности техники. Это предел напряжения всех моих композиторских возможностей. Тогда у меня было совершенно четкое представление: ни о каком содержании речи быть не может, для меня это слово было как красная тряпка. В музыке нет содержания, есть только конструирование. Есть заданная серия и некие стратегии работы c ней. Но, естественно, то, что в итоге получается, не может не вызывать каких-то эмоций, которые называются содержанием. Просто я не несу ответственности за них. Знаю, что они есть, но меня они не касаются. Не дело композитора заниматься содержанием. Эмоция сонаты — это напряженная нежность. Дальнейшее мое обращение к простоте и репетитивной технике было, если можно так сказать, социальным заказом. В какой-то степени я наступил на горло собственной песне как композитор, потому что ничего более изощренного я потом не делал. Мне сейчас жалко, что я дальше не стал этим заниматься. В принципе, не все перспективы на этом пути исчерпаны, можно было еще что-то делать, просто это уже не имело смысла".

Проект осуществляется редакцией журнала "Музыкальная академия" в партнерстве с фирмой "Мелодия" и Союзом композиторов России. Цифровой альбом будет доступен на Apple Music, Deezer, YouTube 20 декабря.

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