Arena Moscow Night соберет лучших артистов в финальном гала-концерте в "Царицыно"

ТАСС, 20 декабря. Финальный гала-концерт второго сезона вокально-музыкального шоу Arena Moscow Night (12 +), организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится в Атриуме Хлебного дома музея-заповедника "Царицыно" 20 декабря. Участниками концерта станут исполнители, победившие в отборочных этапах проекта, которые проходили в "Царицыно" с начала весны.
Зрители увидят выступления лучших участников полуфинальных оперных битв Arena Moscow Night – Софьи Орешко, Виктора Спорышева, Мариам Маркосян, Екатерины Смолиной, Елизаветы Пахомовой, Ильи Хардикова, Елены Исаевой, Кристины Никифоровой, Марии Семочкиной, Ирины Поливановой и Виктора Ряузова. Ведущими концерта, как всегда, станут автор проекта, пианист Айк Григорян и журналист Йосси Тавор.
"Я полюбил проект Arena Moscow Night с первого же вечера, и для этого было несколько причин, которые в дальнейшем только укрепили меня в этом чувстве, – говорит Йосси Тавор. – Прежде всего, сама идея – представить молодых певцов, в разные периоды их карьеры, на одних подмостках. Какой простор для познания вокального пейзажа, какие прекрасные возможности показать в неофициальной, неконкурсной обстановке молодых талантливых музыкантов серьезным, солидным критикам и руководителям оперных трупп! А ведь именно такие люди нередко приглашались в состав жюри!"
Оценивать мастерство конкурсантов в финале проекта будет экспертное жюри, в состав которого войдут известные музыкальные деятели. В этот раз участникам Arena Moscow Night придется особенно сложно. На кону стоит достаточно серьезный приз – победитель проекта получит в качестве награды денежный сертификат от НФПП, который можно будет потратить на образование и участие в музыкальных конкурсах. Стоит отметить, что победительница прошлого сезона Arena Moscow Night Наталья Зимина благодаря такому сертификату посетила в уходящем году с полдюжины оперных конкурсов, в четырех из которых завоевала победу. Также лучшие исполнители этого сезона будут отмечены дипломами лауреатов конкурса.
В финале артистам придется соревноваться с такими же сильными участниками, отобранными на разных этапах вокального состязания. Впрочем, независимо от того, удастся ли победить в этой оперной битве, участие в проекте Arena Moscow Night дает всем артистам возможность громко заявить о себе – концерты в "Царицыно" в общей сложности посмотрело уже несколько миллионов человек.
Для финального гала-концерта отобраны исключительно самые знаменитые и яркие оперные сцены. Это ария Кунигунды из оперетты "Кандид" Леонарда Бернстайна, ария Мефистофеля из оперы "Мефистофель" Арриго Бойто, вальс Джульетты из оперы "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно, ария Марфы из оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", монолог Зербинетты из оперы "Ариадна на Наксосе" Рихарда Штрауса, ария Манон из оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини и др. За ходом финального конкурса можно будет следить онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале "Культура.РФ" и в соцсети "Одноклассники", где организованы прямые трансляции концертов Arena Moscow Night. На сайте проекта также можно ознакомиться с записями уже прошедших выступлений.
НФПП уже планирует новый проект на следующий год. Заместитель генерального директора НФПП Юлия Иванина подвела итоги Arena Moscow Night и рассказала о некоторых планах: "С самого начала, только задумывая проект Arena Moscow Night, мы решили выбрать такой формат, который помог бы сделать оперу доступной для максимально широкой аудитории, позволил бы подчеркнуть всю красоту и многогранность этого вида искусства. Конечно, нашей целью была популяризация оперы, однако нам также хотелось представить зрителям и критикам талантливых молодых артистов, которые уже успешно работают в музыкальных театрах, дать им новый стимул для развития карьеры и возможность быть услышанными. Мы считаем, что наш проект во всех смыслах состоялся. За два года онлайн-трансляции концертов посмотрели более 3 млн человек. Благодаря комментариям реальных зрителей мы могли корректировать какие-то моменты, подстраивая формат под нашу аудиторию, делая концерты с каждым разом еще интереснее. Так, во втором сезоне Arena Moscow Night в программы включались уже не только арии из опер, но и фрагменты оперетт, мюзиклов. Сейчас, когда сезон подходит к концу, мы уже думаем о новом проекте – джазовом конкурсе, в котором будут принимать участие начинающие исполнители. В любом случае это будет доступный формат, который, мы уверены, обязательно полюбится зрителям".
Национальный фонд поддержки правообладателей открыл проект Arena Moscow Night в марте 2018 года. В конкурсной программе принимают участие молодые, но уже профессиональные артисты оперы, солисты музыкальных театров из разных городов. Так, участниками прошедших концертов стали солисты Московского театра "Новая Опера" им. Е.В. Колобова, Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского, Марийского государственного театра оперы и балета им. Э. Сапаева, Башкирского государственного театра оперы и балета и других театров. Партнерами проекта выступают портал "Культура.РФ", социальная сеть "Одноклассники", музей-заповедник "Царицыно", зал для торжеств "Пантеон" в "Царицыно", компания Kawai, проект Opera Night, информационное агентство InterMedia, сайт kulturomania.ru.