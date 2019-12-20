Arena Moscow Night соберет лучших артистов в финальном гала-концерте в "Царицыно"

ТАСС, 20 декабря. Финальный гала-концерт второго сезона вокально-музыкального шоу Arena Moscow Night (12 +), организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), состоится в Атриуме Хлебного дома музея-заповедника "Царицыно" 20 декабря. Участниками концерта станут исполнители, победившие в отборочных этапах проекта, которые проходили в "Царицыно" с начала весны.

Зрители увидят выступления лучших участников полуфинальных оперных битв Arena Moscow Night – Софьи Орешко, Виктора Спорышева, Мариам Маркосян, Екатерины Смолиной, Елизаветы Пахомовой, Ильи Хардикова, Елены Исаевой, Кристины Никифоровой, Марии Семочкиной, Ирины Поливановой и Виктора Ряузова. Ведущими концерта, как всегда, станут автор проекта, пианист Айк Григорян и журналист Йосси Тавор.

"Я полюбил проект Arena Moscow Night с первого же вечера, и для этого было несколько причин, которые в дальнейшем только укрепили меня в этом чувстве, – говорит Йосси Тавор. – Прежде всего, сама идея – представить молодых певцов, в разные периоды их карьеры, на одних подмостках. Какой простор для познания вокального пейзажа, какие прекрасные возможности показать в неофициальной, неконкурсной обстановке молодых талантливых музыкантов серьезным, солидным критикам и руководителям оперных трупп! А ведь именно такие люди нередко приглашались в состав жюри!"

Оценивать мастерство конкурсантов в финале проекта будет экспертное жюри, в состав которого войдут известные музыкальные деятели. В этот раз участникам Arena Moscow Night придется особенно сложно. На кону стоит достаточно серьезный приз – победитель проекта получит в качестве награды денежный сертификат от НФПП, который можно будет потратить на образование и участие в музыкальных конкурсах. Стоит отметить, что победительница прошлого сезона Arena Moscow Night Наталья Зимина благодаря такому сертификату посетила в уходящем году с полдюжины оперных конкурсов, в четырех из которых завоевала победу. Также лучшие исполнители этого сезона будут отмечены дипломами лауреатов конкурса.

В финале артистам придется соревноваться с такими же сильными участниками, отобранными на разных этапах вокального состязания. Впрочем, независимо от того, удастся ли победить в этой оперной битве, участие в проекте Arena Moscow Night дает всем артистам возможность громко заявить о себе – концерты в "Царицыно" в общей сложности посмотрело уже несколько миллионов человек.

Для финального гала-концерта отобраны исключительно самые знаменитые и яркие оперные сцены. Это ария Кунигунды из оперетты "Кандид" Леонарда Бернстайна, ария Мефистофеля из оперы "Мефистофель" Арриго Бойто, вальс Джульетты из оперы "Ромео и Джульетта" Шарля Гуно, ария Марфы из оперы Николая Римского-Корсакова "Царская невеста", монолог Зербинетты из оперы "Ариадна на Наксосе" Рихарда Штрауса, ария Манон из оперы "Манон Леско" Джакомо Пуччини и др. За ходом финального конкурса можно будет следить онлайн на сайте Arena Moscow Night, на портале "Культура.РФ" и в соцсети "Одноклассники", где организованы прямые трансляции концертов Arena Moscow Night. На сайте проекта также можно ознакомиться с записями уже прошедших выступлений.

НФПП уже планирует новый проект на следующий год. Заместитель генерального директора НФПП Юлия Иванина подвела итоги Arena Moscow Night и рассказала о некоторых планах: "С самого начала, только задумывая проект Arena Moscow Night, мы решили выбрать такой формат, который помог бы сделать оперу доступной для максимально широкой аудитории, позволил бы подчеркнуть всю красоту и многогранность этого вида искусства. Конечно, нашей целью была популяризация оперы, однако нам также хотелось представить зрителям и критикам талантливых молодых артистов, которые уже успешно работают в музыкальных театрах, дать им новый стимул для развития карьеры и возможность быть услышанными. Мы считаем, что наш проект во всех смыслах состоялся. За два года онлайн-трансляции концертов посмотрели более 3 млн человек. Благодаря комментариям реальных зрителей мы могли корректировать какие-то моменты, подстраивая формат под нашу аудиторию, делая концерты с каждым разом еще интереснее. Так, во втором сезоне Arena Moscow Night в программы включались уже не только арии из опер, но и фрагменты оперетт, мюзиклов. Сейчас, когда сезон подходит к концу, мы уже думаем о новом проекте – джазовом конкурсе, в котором будут принимать участие начинающие исполнители. В любом случае это будет доступный формат, который, мы уверены, обязательно полюбится зрителям".