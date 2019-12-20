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Спикерами Гайдаровского форума в РАНХиГС станут главы ведущих зарубежных бизнес-школ

Мероприятие пройдет 15-16 января 2020 года
Описание
© Пресс-служба РАНХиГС

Москва, 20 декабря. На XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС 15-16 января 2020 года своим опытом с участниками поделятся главы мировых бизнес-школ: президент Университета Instituto de Empresa Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо, президент Университета Ниццы София-Антиполис Эммануэль Трик и заместитель декана Школы бизнеса NEOMA Селин Давесн.

Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо (Santiago Iñiguez de Onzoño) – президент Университета Instituto de Empresa (Мадрид, Испания), член Международного консультационного совета РАНХиГС. В 1987-1990 годах был доцентом кафедры юриспруденции в Университете Комплутенсе (Complutense University of Madrid). С 1994 года является профессором стратегического менеджмента в Instituto de Empresa (IE). С 2016 по 2017 год Сантьяго Иньигуэс де Онзоньо был председателем Совета директоров Ассоциации по развитию университетских бизнес-школ (AACSB). Кроме того, он является членом советов Бизнес-школы Университета Рэньминь (Китай), бизнес-центра CENTRUM (Католический университет, Перу), Антай бизнес-школы (Шанхайский университет Цзяо Тун, Китай), Университета Мазар (Франция) и Высшей школы бизнеса Фонда Жетулио Варгаса (Бразилия). Занимался научной деятельностью в Оксфордском университете (Великобритания).

Эммануэль Трик (Emmanuel Tric) – президент и профессор Университета Ниццы София-Антиполис (Nice Sophia Antipolis University). В конце 1990-х был сотрудником лаборатории Geoazur Университета Ниццы София-Антиполис, где исследовал движение по разломам, оползни посредством двойственного подхода численного моделирования и геофизического изображения, влияние взаимодействий рабочей среды с конструкциями в процессе неустойчивости уклонов и нанесения ущерба геологическим материалам. В 2005-2009 годах являлся главой отдела подготовки кадров по вопросам пространства среды Земли Университета Ниццы София-Антиполис. С 2007 по 2010 год руководил аспирантурой при Университете Ниццы София-Антиполис, после чего возглавлял лабораторию Geoazur. Летом этого года ректор РАНХиГС Владимир Мау и Эммануэль Трик подписали в Ницце соглашение о программе двух дипломов с Университетом Лазурного Берега и Университетом Ниццы Софии Антиполис (Франция), предусматривающее открытие русско-французской программы двух дипломов по направлениям подготовки "История" и "Филология".

Селин Давесн (Céline Davesne) – заместитель декана Школы бизнеса NEOMA (Франция). Последние десять лет она работала на руководящих и управленческих должностях в Школе бизнеса NEOMA в качестве младшего декана факультета и заведующей кафедрой языков, культур и общества и была впервые принята на работу в качестве доцента. Кроме того, г-жа Давесн в значительной степени вовлечена в интернационализацию NEOMA и всегда интересовалась ролью и местом межкультурного управления, разнообразия и языков в организациях. На Гайдаровском форуме в прошлом году РАНХиГС и Школа бизнеса NEOMA подписали соглашение о программах двух дипломов, в рамках которого студенты обеих стран могут проходить обучение по программе трехъязычного бакалавриата (4 года) и на выпускном получают два диплома – Президентской академии и Школы бизнеса NEOMA.

Возрастная категория 16+.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные партнеры Гайдаровского форума – ПАО "Газпром", АО "Газпромбанк". Стратегические партнеры – Coca-Cola, Mastercard, ОАО "РЖД", группа компаний "Фармстандарт", Johnson&Johnson, Санофи, группа компаний "Новартис", MSD, группа компаний "АКИГ", компания EF Education First. Партнеры – EY, компания Huawei, АО "РВК", АО "Российский сельскохозяйственный банк".

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – телеканал "Россия 24", ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс", "Российская газета", журнал "Инвест-Форсайт", РИА "ФедералПресс". Главные инфопартнеры – Anews.com, Газета.Ru, Lenta.Ru, News.ru, "Профиль". Международные партнеры – RT, ThomsonReuters, Sputnik, EFE, Cision, Pan Pacific Agency. Информационные партнеры - медиапроект "Сноб", АЭИ "ПРАЙМ", RNS, журнал "Эксперт", "Парламентская газета", "Полит.ру", радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "ПРО бизнес", информационно-аналитическое агентство FINAM.RU, Давыдов.Индекс, журнал "Стратегия", газета "Экономика и жизнь", портал "Эконс", журнал "Государственная служба", TV BRICS.

Регистрация участника.

Аккредитация СМИ.

Гайдаровский форум в социальных сетях: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram.

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