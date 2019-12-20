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Российский боец ММА Петр Ян встретился с журналистами и болельщиками в Екатеринбурге

В воскресенье, 15 декабря, он нокаутировал Юрайя Фэйбера на турнире в Лас-Вегасе, это его 14 победа в поединках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC)
Петр Ян Владислав Бурнашев/ТАСС
Описание
Петр Ян
© Владислав Бурнашев/ТАСС

ТАСС, 20 декабря. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян встретился в пятницу с журналистами и болельщиками на площадке Центра Международной Торговли Екатеринбург (WTCE), где ответил на вопросы и провел фотосессию со своими поклонниками. Это его первое публичное мероприятие после боя на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе, где он победил нокаутом Юрайя Фэйбера в третьем раунде. 

Отвечая на вопрос ТАСС, Ян отметил, что эта встреча в большом зале WTCE стала возможной благодаря его контракту с брендом энергетического напитка Gorilla energy, который поддерживает российских бойцов, в том числе чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

"Приятно, что на наших бойцов все больше внимания обращают крупные компании, такие как Gorilla energy. Надеюсь, наше сотрудничество будет взаимным, плодотворным и интересным. Думаю, этот контракт предполагает нестандартное продвижение, в том числе работу через социальные сети. Такие конференции, как сегодняшняя, которые проводятся на статусных площадках для журналистов, и встречи с поклонниками единоборств проводятся далеко не только для моего продвижения и продвижения Gorilla energy. Думаю, они будут проводиться и в дальнейшем. В этом мне помогает бренд Gorilla energy", - рассказал Петр Ян.

Отвечая на вопрос о том, как встретит Новый год, боец ответил, что много лет не встречал этот праздник в России и не ощущал его из-за напряженного тренировочного графика. "В этом году никуда не поеду, буду дома, хочу, чтобы шел снег, куплю фейерверки и повзрываю в своем дворе", - рассказал Петр Ян.

Мастер спорта по боксу, российский боец смешанного стиля, чемпион серии АСВ в легчайшем весе, 26-летний Ян одержал шестую победу подряд в UFC. Всего на его счету теперь 15 поединков, 14 побед (шесть нокаутом) и одно поражение. Дебютировал в UFC 23 июня 2018 года боем против Тэруто Исихары, где одержал победу техническим нокаутом на четвертой минуте.

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