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Проект многофункционального комплекса для ученых разработан для наукограда Кольцово

Предварительная стоимость проекта составляет 6,9 млрд рублей
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© МФК "НАУКОГРАД"

НОВОСИБИРСК, 20 декабря. /ТАСС/. Проект многофункционального комплекса (МФК) в общественном центре разработали в наукограде Кольцово в Новосибирской области. МФК "НАУКОГРАД" включит в себя общественно-деловой центр, гостиницу и апартаменты для ученых, сообщил ТАСС руководитель архитектурной компании AMBILUX ARCHITECTS Юрий Чаплыгин.

"Проект МФК "НАУКОГРАД" - уникальная практика, он включает в себя общественно-деловой центр, гостиницу и апартаменты для ученых", – сказал он.

Перспектива появления подобного объекта обусловлена потребностью устойчивого развития новосибирского научного центра, создания комфортных условий жизнедеятельности сотрудников инновационных компаний, привлечения и сохранения кадрового потенциала в Новосибирской области.

Объект будет представлять собой комплекс, состоящий из трех корпусов, объединенных единым общественно-деловым пространством, для междисциплинарного взаимодействия научных сотрудников. В первом корпусе разместится коворкинг и гостиница на 120 номеров, которую планируется использовать, в первую очередь, для сотрудников будущего Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), создающегося в рамках нацпроекта "Наука" до 2024 года. Во втором корпусе будут размещены апартаменты для научных сотрудников и представителей инновационных компаний, приезжающих для работы в Кольцово. В третьем корпусе, согласно проекту, расположатся музей вирусологии, конгресс-центр, медиацентр.

Прогнозная стоимость реализации проекта оценивается в 6,9 млрд рублей. На данном этапе существуют потенциальные инвесторы, вероятнее всего это будет проект ГЧП (государственно-частного партнерства). Проект предварительно одобрен правительством НСО в рамках программы Академгородок 2.0.

В 2019 году проект МФК "НАУКОГРАД"  был удостоен дипломом первой степени в номинации "Лучший проект многофункционального комплекса" на международном профессиональном конкурсе, проводимом ежегодно Национальным объединением изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), где ключевыми факторами оценки являются инновации и рациональность архитектурно-строительных решений.

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