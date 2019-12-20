МГТУ им. Г.И. Носова получил главную награду в сфере малой и альтернативной энергетики

ТАСС, 20 декабря. Команда Магнитогорского государственного технического университета (МГТУ) им. Г.И. Носова и ООО "МГТУ-Энергосбережение+" победила в номинации "Инновационная разработка в сфере энергетики" VII Международной премии "Малая энергетика – большие достижения". Торжественная церемония прошла на площадке общероссийской общественной организации "Деловая Россия", рассказали в пятницу в управлении информационной политики вуза.

Престижная награда за лучший проект в области распределенной и альтернативной энергетики "Золотые молнии" была учреждена Российской Ассоциацией малой энергетики при поддержке бизнес-объединения "Деловая Россия", комитета энергетики Государственной Думы РФ и Минэнерго РФ.

В управлении сообщили, что решение было принято исходя из оценки членов Экспертного Совета премии. В состав Экспертного Совета вошли ведущие специалисты в области малой распределенной энергетики, лидеры рынка, ректоры отраслевых вузов, а также авторитетные ученые. Магнитогорские ученые представили инновационную технологию создания энергоэффективных асинхронных двигателей с индивидуальной компенсацией реактивной мощности.

"Наша разработка сейчас используется для модернизации уже существующих асинхронных двигателей, которые нуждаются в капитальном ремонте. Традиционные асинхронные двигатели имеют сравнительно низкий коэффициент мощности, который косвенно показывает, сколько реактивной мощности берется из электрической сети. Известно, что реактивная мощность в полезную работу не преобразуется. Мы создали двигатель, который при работе не потребляет реактивную мощность, его коэффициент мощности равен единице. Таким образом, вся потребляемая из электрической сети энергия, с учетом КПД, превращается в полезную. Наш двигатель потребляет на 25-40% меньше тока. Раз это так, значит, во всей системе электроснабжения уменьшаются потери электрической энергии", - приводят в управлении слова директора ООО "МГТУ-Энергосбережение+" Рифа Мугалимова.

В управлении рассказали, что число электрических двигателей в России превышает 200 млн. В среднем, ежегодно электростанции РФ вырабатывают 1,1 трлн киловатт-часов электрической энергии, 80% которой потребляют асинхронные двигатели. Благодаря компенсации реактивной мощности, которую достигают ученые МГТУ, средний КПД электротехнических комплексов повышается от 3 до 4,5%. "Таким образом, если бы данные инновационные двигатели были внедрены повсеместно, экономия составила бы около 260 млн киловатт-часов электрической энергии. Эксперты подтверждают высокую энергоэффективность новаторской разработки специалистов МГТУ им. Г.И. Носова и ООО "МГТУ-Энергосбережение+", - отмечают в вузе.

Новаторское решение отвечает интересам промышленных предприятий страны в целом, так как с 2017 года на законодательном уровне им запрещается эксплуатировать электрические двигатели с низким классом энергоэффективности (IE1). Инновационные асинхронные двигатели магнитогорских ученых соответствуют высокому классу энергоэффективности (IE3, Premium).

В вузе отмечают, что представленная прогрессивная технология уже применена на заводах Южного Урала.

Об университете

Магнитогорский государственный технический университет (МГТУ) имени Г.И. Носова стал одним из региональных опорных университетов в апреле 2017 года. В университете и его филиале в Белорецке обучаются около 14 тыс. студентов по 328 образовательным программам высшего и среднего профессионального образования. Действуют шесть докторских диссертационных советов по 11 научным специальностям, работают 106 докторов наук и 502 кандидата наук.

Среди выпускников университета – известные политики и государственные деятели, выдающиеся ученые, крупные промышленники, знаменитые писатели и спортсмены. Со времени основания в 1934 году подготовил за 85 лет свыше 85 тыс. высококлассных специалистов и входит в ТОП-100 лучших вузов России.