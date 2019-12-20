К 75-летию Победы в ВОВ ПАО "МЗИК" готовит электронную Книгу Памяти

ТАСС, 20 декабря. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в ПАО "МЗИК" готовят электронную Книгу Памяти, сообщили в пятницу в пресс-службе предприятия. В нее будут вписаны имена калининцев, погибших на фронтах ВОВ.

На территории предприятия установлен памятный мемориал заводчанам, отдавшим жизнь за Родину во время Великой Отечественной войны. На нем запечатлены имена 31 работника, ушедшего на передовую со свердловской площадки ЗиКа. Однако это далеко не полный список героев.

"В ходе поисковой работы были установлены имена еще более 500 калининцев, не вернувшихся с полей сражений, - говорит руководитель выставочной экспозиции ПАО "МЗИК" Антон Кузьмин. - Часть из них была призвана в ряды Красной Армии в июне-августе 1941-го, когда завод еще располагался в Подмосковье, и практически все участвовали в обороне столицы. После эвакуации предприятия в Свердловск на фронт отправлялись молодые рабочие, достигшие призывного возраста. А их места в цехах занимали выпускники ФЗУ, школьники, комиссованные по ранениям фронтовики".

Восстановить список бойцов удалось благодаря кропотливой работе с сохранившимися в отделе кадров учетными карточками. Кузьмин проследил судьбу каждого человека по базе данных Центрального архива Министерства обороны РФ. По мнению историка, боевой путь некоторых заводчан достоин стать основой литературного произведения или художественного фильма. Возможно, это в будущем реализуют ученики подшефной предприятию школы №138. Пока же ребята займутся поисковыми исследованиями: постараются найти родственников погибших бойцов и узнать подробности трудовой и боевой биографии калининцев.

Электронная Книга Памяти будет размещена на площадке выставочной экспозиции предприятия и на официальном сайте ПАО "МЗИК". Со временем в ней также появятся разделы, посвященные труженикам тыла и фронтовикам, работавшим на заводе после Победы, рассказали на предприятии.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.