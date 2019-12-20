Бесплатные операции с современными имплантами смогут провести в 2020 году 160 детям Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Бесплатные операции с применением современных имплантов, позволяющих без больших разрезов и быстро лечить заболевания урологической системы, смогут провести в Свердловской областной детской клинической больнице 160 детям с Урала в 2020 году. Закупленных за счет благотворительности имплантов хватит на весь следующий год, сообщила в пятницу журналистам президент благотворительного фонда "Синара" Наталья Левицкая.

"160 имплантов, [позволяющих лечить заболевания урологической системы без больших разрезов], хватит примерно на год работы. То есть в течение следующего года все, кому будет показано такое лечение, получат его абсолютно бесплатно за счет нашего проекта. И нам врачи подтвердили, что эффективность [такого способа] лечения существенно выше, чем в предыдущей технологии, которая использовалась, поэтому мы уверены, что это хорошее вложение в здоровье наших детей. <…> Операции могут проводиться не только для жителей Свердловской области, но и Урала в целом", - сказала она на презентации имплантов и оборудования, закупленных за счет благотворительности по стартовавшей в этом году программе "Детская больница без боли".

Врачи больницы отметили, что импланты Вантрис и Уродекс позволяют лечить такие заболевания с помощью специальных уколов, содержащих объемообразующие вещества. При этом методе болевые ощущения ребенка значительно снижаются, а период послеоперационной реабилитации снижается с 7-10 до 1-2 дней.

Нестрашная операция

Также на собранные за год работы программы средства было приобретено и введено в эксплуатацию новое современное оборудование: контактный литотриптор и нейрофизиологический монитор. Первый применяется для лечения мочекаменной болезни и позволяет измельчать камни любого типа в почках, мочевом пузыре и мочеточниках с помощью бесконтактного воздействия электромагнитных ударных волн. Второй - для контроля хода и точности хирургического вмешательства во время проведения сложнейших операций на спинном или головном мозге - это значительно снижает риски возникновения послеоперационных неврологических осложнений у больного.

На закупку данного оборудования и имплантов было потрачено почти 17 млн рублей, пожертвованных российскими компаниями и частными лицами.

"Наша задача - как можно раньше диагностировать и купировать сложные заболевания. Это возможно благодаря применению малотравматичных технологий и современного оборудования. Так мы сведем к минимуму дискомфорт и болевые ощущения у наших пациентов, поможем им избежать рецидивов", - отметил главврач больницы Олег Аверьянов.

Заместитель главврача по хирургии Юрий Баранов уточнил, что новое оборудование и препараты позволяют внедрить малотравматичные методы лечения, сократить время пребывания детей в больнице, в целом улучшить качество лечения.

Благотворительный фонд "Синара" является оператором благотворительной деятельности крупных компаний и предприятий Свердловской области: Трубной Металлургической Компании, Северского и Синарского трубных заводов, Группы Синара, АО "Синара-Транспортные машины", СКБ-банка.