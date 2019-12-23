Эксперты: для предотвращения фальсификата кабельной продукции необходим целый перечень мер

ТАСС, 23 декабря. В уходящем году представители профильного министерства и экспертного сообщества неоднократно, в том числе на ведущих площадках России и на международных форумах, оценивали меры и перспективы борьбы с недобросовестными изготовителями фальсифицированной продукции, в том числе на рынке кабельной отрасли. В формате дистанционного круглого стола ТАСС собрал их предложения по этой проблеме.

Фальсификат - ущерб легальному бизнесу и экономике государства

Виктор Евтухов, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ:

"В министерстве работает специальная комиссия по противодействию контрафакту, где ждут предложений от бизнеса и отраслевых ассоциаций предпринимателей, которые должны быть сами заинтересованы в защите своих прав, так как контрафакт наносит ущерб их бизнесу. Выживать в неравной конкурентной борьбе просто невозможно, когда ты платишь налоги, вкладываешься в обновление производства".

Сертификация кабельной продукции

Алексей Кулешов, заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт):

"Сертификация кабельной продукции существенно снизила объем контрафакта на рынке электротоваров. Можно посмотреть на конкретные примеры в цифрах - пилотный проект по введению входного документа контроля в области кабельной продукции позволил снизить долю контрафакта с 32% до 11%. Объем ущерба, который нанесен производителям, также снизился с 40 до 27 млрд рублей. Это оценка ассоциации производителей кабельной продукции. Таким образом, произошло серьезное движение рынка в сторону снижения доли фальсификата".

Нужна нотификация

Наталья Кожина, директор по взаимодействию с госорганами и международному сотрудничеству Союза производителей цемента "Союзцемент":

"Снизить количество фальсификата на рынке добросовестным предприятиям удалось как раз за счет личной инициативы. Эта тема стала не чуждой для цементной отрасли. В 2015 году доля контрафактного цемента на российском рынке доходила до 18%, а в частном потреблении - до 50%. Благодаря поддержке Минпромторга и правительства РФ мы получили институт обязательной сертификации и был разработан ГОСТ - эта функция позволила добиться результатов. Госкомиссия дает возможность бизнесу быть услышанным и вместе с госорганами выработать консолидированное решение.

Но после введения ГОСТ и сертификатов на продукцию, которые снизили объем контрафакта, на рынке начал появляться уже другой вид теневого бизнеса - компании, которые недобросовестно выдают эти сертификаты. Мы обсуждаем в рамках экспертного совета и ряда конференций, проводимых на площадках Российского союза промышленников и предпринимателей, - это наведение порядка на рынке сертификации. Нужен орган нотификации, который бы сегодня мог бы упорядочить рынок услуг органов по сертификации".

Борьба с контрафактом через СМИ

Виктор Евтухов, статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ:

"Эффективно бороться с контрафактом помогают и тестирование продукции, а затем публикация в СМИ результатов. Свою эффективность в этом вопросе доказала автономная некоммерческая организация "Роскачество". "Роскачество" называет себя мягкой силой, но после его исследований эффект иногда больше, чем когда применяется грубая сила. Мы уже имеем примеры, когда объем фальсификата на рынке существенно снижается после публикаций и после информирования населения и производителей, продавцов, которые существуют с теми или иными товарными позициями".

Стратегия "мягкой силы"

Максим Протасов, руководитель "Роскачества":

"Аналогичные "Роскачеству" организации действуют также за рубежом, и с помощью их исследований удается добиться результатов в кратчайшие сроки и заставить бизнес следить за продукцией, не прибегая к мерам административного регулирования. В качестве примера могу привести опыт "Роскачества" по анализу продукции на рынке автомобильных дисков. Мы проверили алюминиевые диски в розничных сетях и выявили проблемы как в импортной, так и в отечественной продукции, выявили основные марки, которые обманывали потребителей. Со своей стороны, мы проинформировали об этом покупателей и знаем, что продажи этих марок упали.

Коллеги из Росстандарта и Росаккредитации сделали очень эффективно свою работу - пять основных органов сертификации, которые рисовали сертификаты, не проводя реальные исследования, - их аккредитация была прекращена. Более 800 сертификатов было аннуллировано. Это действительно тотальная зачистка рынка".

Нужна саморегуляция

Владимир Кашкин, генеральный директор Ассоциации дистрибьюторов и производителей электротехники "Честная Позиция":

"Роль государственных органов, государственного контроля и государственного надзора, бесспорно, важна. Но опыт зарубежных стран показывает, что наиболее успешными и эффективными системами являются те, которые действуют на основе саморегуляции. Там, где производители дорожат своим добрым именем, репутационные риски становятся фактором доминирующим, а зачастую решающим.

В наступающем 2020 году мы планируем регистрировать и развивать систему добровольной сертификации электротехники. Считаем, что надеяться только на государство в этой части, с точки зрения зрелости, не совсем правильно. Это задача нам, как профессионалам, самим договариваться внутри сообщества и разрабатывать механизмы и общественного контроля, и саморегуляции, и, естественно, системы добровольной сертификации.

Тот наиболее успешный опыт, который есть в мире, показывает, что лучше всего "антифальсификат" и "антиконтрафакт" работают именно так. Мы убеждены, что в увязке с системой государственного контроля и надзора в пространстве российского законодательства это должно будет работать безукоризненно".

Заказчик должен быть требовательным

Андрей Боев, заместитель технического директора ООО "Холдинг Кабельный Альянс" по науке:

"Требования заказчика – первоочередные. Пока заказчик не будет тщательно проверять и предъявлять претензии своему поставщику, рынок не будет оздоравливаться.

Мы можем рассматривать продукцию самого разного назначения. Если речь о продукции, предназначенной для широких масс, то регулировать ее оборот должно государство, так как потребитель не обладает всеми техническими знаниями для того, чтобы такую проверку произвести.

Если речь идет о продукции специального назначения, которая требует знаний, и обычный потребитель ее применить не может, а применяет специалист-профессионал, то здесь государственное регулирование должно быть минимально. Но заказчик, будь то монтажная или проектная, или другая специализированная организация, должен сам осуществлять выборочный сквозной контроль и контролировать соответствие закупаемой продукции требованиям, которые он изначально к ней предъявлял.

Если заказчик не будет заинтересован в использовании правильной продукции, то реализовать любую деятельность по защите рынка от фальсификата будет затруднительно. Практически невозможно вмешиваться в технологический процесс в то время, когда он идет. Можно контролировать готовое итоговое решение, готовую продукцию. И если сам заказчик не заинтересован применить качественную продукцию, то, к сожалению, те техногенные аварии, которые иногда наблюдаем, будут продолжать иметь место".