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Андрей Трубецкой: трехлетний бюджет Сургутского района сформирован вместе с жителями

Глава района отметил, что в создание главного финансового документа на 2020-2022 годы граждане были вовлечены впервые
Андрей Трубецкой Алексей Андронов/Отдел информполитики и аналитической работы Управления администрации Сургутского района
Описание
Андрей Трубецкой
© Алексей Андронов/Отдел информполитики и аналитической работы Управления администрации Сургутского района

ТАСС, 23 декабря. В создание главного финансового документа Сургутского района на 2020-2022 годы впервые были вовлечены граждане, отметил в своем аккаунте в Facebook глава района Андрей Трубецкой.

"Закончили объемную работу – вместе с жителями сформировали бюджет на 2020-2022 годы. Я не оговорился, впервые граждане были вовлечены в создание нашего главного финансового документа", -сообщил он в аккаунте.

Глава отметил, что за распределение средств на сайте администрации проголосовали более 2 тыс. человек. Приоритетными расходами они назвали ЖКХ – 855 голосов, культуру - 620 и спорт - 305. Немного уступает образование – 258 голосов. В отрасли ЖКХ больше всего голосов получили статьи: "ремонт и замена ветхих инженерных сетей" - 354, "благоустройство" – 283, "переселение из ветхого и аварийного жилья" – 104 голоса.

Трубецкой рассказал, что доходная часть бюджета в 2020 году составит 12,5 млрд рублей, в 2021 – 11,5 млрд, в 2022 – 11,9 млрд. В будущем году сумма больше, так как запланированы поступления из окружного бюджета для крупных инвестиций в социальную сферу.

"Главная цель нашей финансовой политики – улучшение качества жизни людей, поэтому средства концентрируем на приоритетных расходах. В 2015 году они не превышали 261 млн рублей, а в 2020 составят уже 1,2 млрд! На переселение людей в 2020 году направим 222 млн рублей. Это только бюджет района. Если говорить в целом, то пик приобретения квартир пришелся на 2018 год, потратили 1,8 млрд (из них более 1,5 млрд – средства округа) и купили 669 квартир. В 2019 – 1,6 млрд (1,3 млрд – округ), приобрели 631 квартиру", - рассказал глава.

На культуру запланировано около 250 млн. На эти средства будет завершено строительство дома культуры на Белом Яру и многофункционального культурно-досугового центра с киберареной и библиотекой в Барсово.

На строительство и приобретение спортсооружений запланировано около 100 млн. Из них 60 млн - на зал единоборств в Солнечном, 25 млн на крытый хоккейный корт в Барсово, остальные средства на универсальные спортивные площадки в Тундрино, Барсово и Локосово.

На проведение ремонтных работ на объектах образования, культуры и спорта заложено 150 млн рублей.

Порядка 70 млн рублей пойдет на капитальный ремонт объектов коммунальной сферы: инженерных сетей на Белом Яру в районе Гидронамыв, котельных в Ульт-Ягуне и Федоровском.

Глава отметил, что на строительство и реконструкцию по линии ЖКХ запланировано 157,8 млн рублей. Они пойдут на реконструкцию котельных в Лямина, Высоком Мысу и Сытомино. На капитальный ремонт объектов инфраструктуры на 2020 год выделим 117 млн рублей (с учетом средств Югры). На благоустройство направим всего 130 млн, в т. ч. окружные и федеральные средства - 18 млн рублей.

На строительство и проектирование на три года запланировано 1,7 млрд рублей. В 2020 году закончим строительство сбросного коллектора в Угуте, котельной в Нижнесортымском, продолжится строительство ВОС в Лянторе, дорог и инженерных сетей в Гидронамыве на Белом Яру, водоотведения в Русскинской, проездов и инженерных сетей к школам и детсадам в Солнечном и на Белом Яру. Построим здание администрации в Сытомино, сделаем реконструкцию моста Перевесный на Белом Яру, устроим многофункциональные площадки в Барсово, Высоком Мысу и Локосово. В 2022 году начнется возведение ВОС в Федоровском и многофункциональных площадок в Солнечном и на Белом Яру.

"За эти три года построим семь новых объектов образования, на что запланировано 2,3 млрд рублей. Это детские сады в Нижнесортымском, Солнечном, Сайгатино, Белом Яре, школы в Солнечном, Нижнесортымском, столовая в Сайгатино", - констатировал Андрей Трубецкой.

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