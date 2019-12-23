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Новикомбанк стал серебряным лауреатом Tagline Awards 2019

Банк удостоился престижной премии за улучшение функциональности мобильного приложения с учетом пожеланий клиентов

Москва, 23 декабря. Новикомбанк стал серебряным лауреатом престижной премии крупнейшего digital-конкурса в Восточной Европе Tagline Awards за "лучшее приложение финансовой/страховой компании". Победители конкурса определяются жюри, состоящим из международных экспертов, и народным голосованием. Данная награда вручается ежегодно за лучшие проекты в области проектирования и дизайна приложений. 

В начале 2019 года Новикомбанк запустил крупный проект по редизайну мобильного приложения. В рамках данного проекта были собраны, тщательно проработаны и учтены пожелания клиентов банка по улучшению функциональности мобильного приложения, проведен аудит и анализ мобильного приложения. Это помогло аналитикам банка выявить точки совершенствования и реализовать целый комплекс мероприятий. Помимо работы с обратной связью от клиентов банка и изучения паттернов поведения целевой аудитории при использовании мобильного приложения, эксперты провели конкурентный анализ рынка, внедрили новации, благодаря которым было повышено качество и увеличена функциональность приложения.

Уже сегодня клиенты Новикомбанка отметили существенные изменения в визуальном представлении приложения: навигация, профиль и история операций стали интуитивно понятнее, а новые непрочитанные уведомления клиент получает сразу на главный экран, что значительно ускоряет донесение важной информации до клиента.

"Мобильное приложение сегодня – это фактически ключевой сервис для клиентов, ведь основной запрос – это скорость получения банковских услуг и возможность оформлять продукты без посещения офиса. Поэтому Новикомбанк уделяет большое внимание внедрению передовых технологий с тем, чтобы сделать сервис максимально эффективным и комфортным для клиентов. Мы очень рады, что авторитетное жюри по достоинству оценило наши усилия в этом направлении", - отметил заместитель председателя правления Новикомбанка Герман Белоус.

Tagline - первое и самое крупное русскоязычное аналитическое агентство, исследующее рынок интерактивного маркетинга, digital-продакшна, сопутствующих сервисов и технологий. В жюри Tagline Awards входят авторитетные арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний, специалисты по разработке и клиентскому опыту. В премии оцениваются концепции работ, качество их исполнения и эффективность решения коммерческих задач.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный.

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