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Эксперты назвали ТОП-3 вызовов для российского бизнеса в 2020 году

Директор облачного провайдера #CloudМТS Олег Мотовилов выделил среди них замедление роста экономики, ужесточение законодательства и совершенствование кибератак
Описание
© Пресс-служба МТС

Москва, 24 декабря. Эксперты назвали ТОП-3 вызовов для российского бизнеса в 2020 году. Среди них замедление роста экономики, ужесточение законодательства и совершенствование кибератак. 

Об угрозах 2020 года и том, как компаниям увидеть в них потенциал для дальнейшего развития, рассказал Олег Мотовилов, директор облачного провайдера #CloudМТS.

Во-первых, на конечный спрос продолжат негативно влиять снижение доходов населения и рост конкуренции. В начале 2019 года НДС вырос с 18% до 20%. Затраты компаний продолжат расти в 2020 году. Например, Минэкономразвития предложило увеличить почти на 5% налоги для малого бизнеса. При этом продолжается падение реальных доходов населения, сокращается численность среднего класса. Конкуренция обостряется, что негативно сказывается на спросе. В таких условиях компаниям важно оптимизировать расходы и искать дополнительные точки роста. Как показывает практика, использование облачных сервисов позволяет снизить расходы на 25-30% ежемесячно. Это не только экономия ресурсов на закупке и обслуживании собственного оборудования, но и экономия времени.

Во-вторых, новыми издержками грозит бизнесу ужесточение законодательства. В начале декабря подписан закон о штрафах за нарушения требований хранения персональных данных российских граждан. Штраф для юридических лиц при первом нарушении может составить до 6 млн рублей. Один из наименее затратных способов обеспечить соответствие требованиям закона — это перенести данные в облако российского провайдера. Крупные провайдеры предлагают воспользоваться аттестованным согласно ФСТЭК и соответствующим 152-ФЗ сегментом своего облака. Такая модель позволит сэкономить время и финансы на построении собственной серверной инфраструктуры, соответствующей требованиям закона, направить высвободившиеся ресурсы на новые проекты или внедрение инноваций.

В-третьих, на бизнес продолжит влиять фактор совершенствования кибератак. Киберугрозы приобретают новые масштабы. Согласно одному из последних исследований, около 76% российских компаний сталкивались с кибератаками в 2019 году. В открытый доступ попали данные около 9 млн клиентов одного из операторов связи, также порядка 500 тыс. пользователей сервиса по поиску работы. При этом далеко не каждый бизнес обладает компетенциями и ресурсами для противодействия подобным угрозам. Крупные облачные провайдеры способны стать для бизнеса настоящей "фабрикой" по безопасности. Облако крупного провайдера - это отлаженный механизм, который, как правило, имеет развитые системы защиты от кибератак и собственный SOC (Security Operations Center) с круглосуточным мониторингом рисков. Для защиты IТ-ресурсов в облаке есть и антивирус, и целый ряд средств защиты, которые противодействуют вирусам-вымогателям, фишингу и другим опасностям. Это удобно, так как бизнесу не надо искать отдельного поставщика таких услуг.

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