Более 140 заявок поступило на участие в премии "Серебряный Лучник" – Сибирь

НОВОСИБИРСК, 24 декабря. /ТАСС/. Заявочная кампания завершилась в региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" – Сибирь. На участие в премии поступило 143 заявки из регионов Сибири, 87 проектов допущено к этапу онлайн-голосования, сообщили ТАСС в информационном центре премии.

"В юбилейной заявочной кампании самыми активными оказались специалисты из Новосибирска, Красноярска и Иркутска. Из этих городов поступило 34, 11 и девять проектов соответственно. Также среди участников по восемь проектов из Кемерово и Омска. От Барнаула в голосовании участвуют пять проектов, по четыре проекта прошли отбор из Томска и Новокузнецка, два из Северска и по одному проекту из Ангарска и Мариинска", - говорится в сообщении.

По результатам заявочной кампании, в этом году техническую проверку прошли на 22 работы больше: в 2018 году к голосованию был допущен 61 проект.

Традиционно заявки принимались в шести номинациях. Самой популярной в этом году оказалась номинация "Продвижение государственных, общественных и социальных программ" - в нее заявлено 20 проектов. Восемнадцать проектов будут представлены в номинации "Маркетинговые коммуникации", 16 - в номинации "Развитие и продвижение территорий", по 12 заявок в номинациях "Корпоративные коммуникации" и "Коммуникации в благотворительности". Наименьшее количество проектов оказалось в номинации "Корпоративная социальная ответственность": на премию подали восемь проектов. В информационном центре отметили, что за год значительно повысилась активность в сфере благотворительности. В 2018 году в данной номинации было представлено только четыре проекта.

С 25 декабря начинается онлайн-голосование, в котором примут участие 11 экспертов в области маркетинга, рекламы и PR. Шорт-лист Юбилейной Региональной премии "Серебряный Лучник" - Сибирь будет объявлен 13 января 2020 года. В каждой номинации определится по три лучших проекта, которые будут публично представлены на завершающих мероприятиях 1 февраля в Новосибирске.

Кроме того, члены жюри выберут один проект, который получит право войти в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник". А также лучшие проекты из общего числа работ, представленных на конкурс, будут рекомендованы к участию в Национальной премии без внесения регистрационного взноса.

ТАСС является стратегическим информационным партнером премии "Серебряный Лучник" - Сибирь. Представители агентства входят в состав жюри премии.

Возрастная категория 18+.