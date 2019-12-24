{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Фортепианный дуэт исполнит Чайковского и Прокофьева в Московском международном Доме музыки

Перед зрителями выступят Мария Масычева и Георгий Громов
Описание
© Пресс-служба ММДМ

​​​​​​ ​​Москва, 24 декабря. В Камерном зале Московского международного Дома музыки 27 декабря выступит дуэт пианистов и супругов Марии Масычевой и Георгия Громова. В преддверии Нового года фортепианный дуэт предложит публике программу, составленную из самых "волшебных" шедевров классической музыки, прозвучат сюиты из балетов "Щелкунчик" Чайковского и "Золушка" Прокофьева, а также популярнейший "Вальс" Равеля.

Выступления пианистов всегда органичны, отличаются совершенной ансамблевой гармонией и слаженностью вплоть до мельчайших деталей фразировки.

Мария Масычева – выпускница Московской консерватории, на концертной сцене с девяти лет. В ее активе победы на крупных конкурсах, в том числе на конкурсе им. Маргариты Лонг и Жака Тибо. Тонкий звуковой колорит, яркая экспрессия и стилевая чуткость – те качества, которые отличают ее исполнение. "Искренность, убедительность и глубину" отметил в игре Масычевой ее коллега, пианист, победитель конкурса им. Ф. Шопена Данг Тхай Шон.

Георгий Громов отмечен наградами известных международных состязаний. Несколько лет тому назад он заявил о себе и как исполнитель-марафонец, сыграв в Берлине цикл из всех фортепианных сонат и сонат для виолончели и фортепиано Бетховена. "Его выступления всегда демонстрируют собственное отношение к музыке, основанное на основательной эрудиции, чувствительности и поэтичности", – к отзыву Николая Луганского о Георгии Громове могут присоединиться поклонники пианиста во многих странах мира, где он гастролировал, в том числе и российская публика.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Московского международного Дома музыки.

Возрастная категория 6+.  

Реклама на ТАСС
Делегация парламентариев Великобритании посетила Москву
В составе делегации прибыл член парламента Великобритании, лорд Джон Десмонд Уэверли, который провел ряд важных встреч
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС