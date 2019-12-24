Фортепианный дуэт исполнит Чайковского и Прокофьева в Московском международном Доме музыки

​​​​​​ ​​Москва, 24 декабря. В Камерном зале Московского международного Дома музыки 27 декабря выступит дуэт пианистов и супругов Марии Масычевой и Георгия Громова. В преддверии Нового года фортепианный дуэт предложит публике программу, составленную из самых "волшебных" шедевров классической музыки, прозвучат сюиты из балетов "Щелкунчик" Чайковского и "Золушка" Прокофьева, а также популярнейший "Вальс" Равеля.

Выступления пианистов всегда органичны, отличаются совершенной ансамблевой гармонией и слаженностью вплоть до мельчайших деталей фразировки.

Мария Масычева – выпускница Московской консерватории, на концертной сцене с девяти лет. В ее активе победы на крупных конкурсах, в том числе на конкурсе им. Маргариты Лонг и Жака Тибо. Тонкий звуковой колорит, яркая экспрессия и стилевая чуткость – те качества, которые отличают ее исполнение. "Искренность, убедительность и глубину" отметил в игре Масычевой ее коллега, пианист, победитель конкурса им. Ф. Шопена Данг Тхай Шон.

Георгий Громов отмечен наградами известных международных состязаний. Несколько лет тому назад он заявил о себе и как исполнитель-марафонец, сыграв в Берлине цикл из всех фортепианных сонат и сонат для виолончели и фортепиано Бетховена. "Его выступления всегда демонстрируют собственное отношение к музыке, основанное на основательной эрудиции, чувствительности и поэтичности", – к отзыву Николая Луганского о Георгии Громове могут присоединиться поклонники пианиста во многих странах мира, где он гастролировал, в том числе и российская публика.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Московского международного Дома музыки.

Возрастная категория 6+.