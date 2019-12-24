Делегация парламентариев Великобритании посетила Москву

Москва, 24 декабря. В Москве состоялась встреча советника президента Российской Федерации Антона Кобякова с лордом Уэверли. Член парламента Великобритании Джон Десмонд Уэверли прибыл в Москву в составе делегации британских парламентариев, где провел ряд важных встреч.

Участники встречи обсудили успехи в налаживании межпарламентского сотрудничества между Россией и Великобританией. "После длительного перерыва данный визит подчеркивает важность открытого диалога между парламентами наших стран для восстановления отношений", – отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Стороны достигли договоренности продолжать диалог и выразили уверенность в том, что только открытое обсуждение актуальных вопросов и вызовов ведет к эффективному стратегическому сотрудничеству.

"Наши страны стремятся к развитию взаимовыгодных отношений, мы заинтересованы в развитии разностороннего сотрудничества. В настоящее время достигнута договоренность организации молодежных конференций и мероприятий, посвященных гендерному равенству. Рассматривается возможность организации ответного визита российских парламентариев в Лондон, что будет способствовать продолжению диалога с целью укрепления понимания необходимости стратегического взаимодействия между странами", – подчеркнул член парламента Великобритании Джон Десмонд Уэверли.

Встреча состоялась в рамках визита британских парламентариев в Москву, в ходе которого члены Палаты лордов парламента Великобритании лорд Уэверли, лорд Балфи, лорд Брауни встретились с председателем Госдумы Российской Федерации Вячеславом Володиным.

Во время встреч была достигнута договоренность продолжать диалог в рамках ПАСЕ и Арктического совета, стороны также обсудили возможность проведения в 2020 году конференции, посвященной защите исторической памяти о Второй мировой войне, с участием стран Европы, США, Израиля, других стран. В ходе встречи также была затронута тема "Брекзита" и его последствий. Володин подчеркнул, что при любом развитии сценария в отношении "Брекзита" Россия будет выступать за продолжение диалога с Великобританией.

Справочно

Фонд Росконгресс и лорд Джон Десмонд Уэверли 24 апреля 2018 года подписали соглашение о сотрудничестве. Основной темой соглашения стало продвижение сотрудничества между сторонами для развития взаимного диалога между сообществами Российской Федерации и Великобритании.