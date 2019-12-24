Журнал "КиноРепортер" выпустил авторский календарь на 2020 год

ТАСС, 24 декабря. В канун Нового года журнал "КиноРепортер" традиционно выпустил авторский календарь. На этот раз в его дизайне преобладает белый цвет, традиционно символизирующий обновление. Календарь украшен студийными фотографиями известных отечественных актрис: Екатерины Шпица, Анны Чуриной, Юлии Хлыновой, Ани Слю.

Главный редактор журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева отметила, что выпуск календаря подвел итог очень важной вехи в истории издания: "Год - это так много, и в то же время, как быстро он пролетел! Для команды нашего журнала он был насыщенным, интересным и определяющим, поворотным. Впервые мы начали выходить под оригинальным российским брендом "КиноРепортер". В этом году все задуманное получилось. Новое издание расширило круг поклонников и, сконцентрировавшись на отечественном кинематографе, стало более авторитетным и влиятельным в профессиональных кругах. Кроме того, мы рады, что в минувшем году выпустили так много номеров с лицами российских актеров на обложке и организовали наш первый спецпроект - White party, участницами которого стали популярные актрисы кино и телевидения в восхитительных белоснежных нарядах. Для журнала это очень символично, ведь белый - цвет обновления. Вместе с героинями фотосессии мы открыли новую страницу в жизни журнала. Уверена, что предстоящий год тоже будет богат на интересные события".

По словам заслуженной артистки России Евгении Крюковой, в минувшем году российское кино сделало небольшой, но качественный шаг вперед, что позволяет с оптимизмом смотреть в будущее: "Меня радует, что наше кино становится серьезным и конкурентоспособным в мировом масштабе. Медленно, но верно оно продвигается к тому, чтобы повысить собственную планку. Мы живем в очень удачное для кинематографа время. Помимо кинотеатров и телевизионных каналов, появляются интернет-платформы, для которых можно снимать кино. Нет ограничений вроде "Марья Ивановна не поймет", и нет телерейтингов, следуя которым многие интересные проекты быстро закрываются. Из снятого в 2019-ом особо отмечу фильмы "Айка" и "Ван Гоги".

Российская актриса театра и кино, телеведущая Катерина Шпица уверена, что 2019 год оказался плодотворным и богатым на резонансные премьеры: "Было здорово с гордостью постить афиши фильмов в своих аккаунтах. Я не просчитываю рентабельность кинобизнеса, а смотрю кино как обычный зритель, хоть и более осведомленный, чем люди других профессий. В минувшем году настоящими событиями стали картины "Верность", "Текст", "Дылда" и "Джокер". Что касается предстоящего года, мне очень хочется возрождения детского кинематографа как целой ветви, которой он был в СССР, и еще большего разнообразия в жанрах".

Юлия Хлынина, исполнившая роль жены великого футбольного вратаря в картине "Лев Яшин. Вратарь моей мечты", назвала наиболее значимые, по ее мнению, события в российском кино за минувший год: "Я отмечу три российские картины. Первая - "Верность" Нигины Сайфуллаевой. Мне кажется, это трогательное, откровенное, женское и очень цельное кино с невероятно точной работой Евгении Громовой и других артистов. Вторая - "Текст" Клима Шипенко. Фильм получил большой резонанс, а значит, тема волнует. Плюс - сложная история с шеймингом постельной сцены, которая, к сожалению, в очередной раз подчеркивает ханжеское и несвободное отношение к искусству многих зрителей. Ну а третья - "Лев Яшин. Вратарь моей мечты". Мы работали над этой биографической картиной около пяти лет. Наконец она вышла на экраны. Мы вложили душу в эту историю, к тому же над фильмом помогала работать вдова великого голкипера - Валентина Тимофеевна Яшина, которую мне посчастливилось сыграть. Кино личное, доброе и обаятельное".

По мнению актрисы Анны Чуриной, сыгравшей в фильмах "Любовницы" и "Тайна печати дракона", 2019-й оказался непростым для российского кино: "Зрительский интерес к нашему кино то возрастает, то угасает. В этом году стоит отметить картины "Т-34", "Текст" и "Верность". Также хочу отметить картину "Дылда", которая вошла в шорт-лист премии "Оскар". Это мощное художественное высказывание о женщине и войне, она произвела на меня большое впечатление. Также знаковым событием 2019 года был выход фильма "Тайна печати дракона". О многом говорит сам факт участия в картине таких звезд класса "А", как Арнольд Шварцнеггер и Джеки Чан. В Брюсселе, где вручают награды в сфере 3D-кино, фильму присудили высшую награду за самые качественные визуальные эффекты".

Восходящая звезда российского кино Анфиса Черных считает, что в ее жизни самым значимым достижением за прошедший год стала победа в телешоу "Последний герой": "Это было невероятное испытание! Дикие условия, вокруг змеи, скорпионы… Не раз просыпалась ночью от того, что по мне бегали крысы. Иногда поднимался такой сильный ветер, что казалось, вот-вот начнется тайфун. На подобном проекте все быстро перестают быть женщинами и мужчинами. Главное — остаться человеком. Хотела бы, чтобы 2020-й стал продуктивным и насыщенным годом. От себя самой и от Вселенной жду больше добра и сил, чтобы реализовать все, что задумано".

По признанию актрисы Анны Слю, 2019 год порадовал интересными событиями в мире кино: "Номинация фильма "Дылда" на премию "Оскар" - это, безусловно, событие, и я поздравляю всех причастных к этому. А для меня значимым событием стало то, что режиссер Иван Твердовский, вопреки всему, закончил съемочный период и приступил к монтажу фильма "Конференция". Если говорить про наступающий год, то я жду новый сезон "Молодого папы".

Год запомнился не столько громкими кинопремьерами, сколько сериальными новинками, считает актриса Мария Кожевникова: "Меня они порадовали качеством, оригинальностью идей и актерской игрой. В первую очередь, я имею в виду сериал Семена Слепакова "Домашний арест". Надеюсь, в 2020 году тоже выйдут сериалы, после просмотра которых захочется творить что-то великое".

Журнал "КиноРепортер" – первый глянцевый отечественный журнал о кино и искусстве, который сосредоточен на популяризации российского кино. Издание активно знакомит читателей с творчеством профессионалов евразийского пространства, сотрудничает с зарубежным киносообществом и с крупнейшими иностранными изданиями. Значительное внимание "КиноРепортер" уделяет телевизионному контенту, а также театральной и музыкальной индустриям. В 2011 году редакция журнала учредила премию "Событие года" за достижения в области кино и телевидения, с 2012 года - премию "Аванс" лучшим молодым российским актерам.

Журнал "КиноРепортер" активно знакомит зарубежную аудиторию с российским кинематографом, налаживает культурное партнерство между странами: с 2015 года проводятся "Дни российского кино в Индии", с 2018 года - "Дни российского кино в Сербии".