Клубный чемпионат мира по пляжному футболу MUNDIALITO DE CLUBES возвращается в Москву

Москва, 24 декабря. В Москве состоялась встреча представителей Всемирной организации пляжного футбола (BSWW) и оргкомитета соревнований — коммуникационной группы SOBYTIE, по итогу которой стороны подписали соглашение о проведении крупнейшего события по пляжному футболу среди клубов MUNDIALITO DE CLUBES 2020. Турнир пройдет в Москве с 12 по 16 февраля 2020 года в ДС "Мегаспорт".



В ходе встречи стороны обсудили организационные и технические вопросы, обоюдно отметили важность социальной составляющей — во время турнира будет внедрена целая экосистема с участием различных фондов и социальных организаций, а также запущена масштабная программа волонтеров. Во время пребывания BSWW в Москве также прошел осмотр площадки проведения чемпионата. Организаторы сошлись во мнении, что ДС "Мегаспорт" отвечает всем необходимым требованиям для проведения соревнования такого высокого уровня.



После успеха первого в России MUNDIALITO DE CLUBES в 2019 году турнир вновь возвращается в Москву. Формат клубного чемпионата мира будет таким же, как и в предыдущие годы: восемь лучших клубов мира поборются за выход из двух групп, затем четыре сильнейших команды встретятся в стадии плей-офф.



Впервые турнир пройдет в абсолютно новом формате чемпионата-фестиваля. Поклонники пляжного футбола не только насладятся игрой восьми сильнейших клубов мира, но и станут частью уникального шоу – в ДС "Мегаспорт" установят интерактивные зоны, где каждый зритель сможет найти развлечение по своему вкусу.



Российский пляжный футбол будет представлен сразу двумя столичными командами – "Локомотив" и "Спартак".

Чемпионат мира среди клубов в Москве проводится с целью привлечения международных спортивных событий в Россию, укрепления позиций Москвы и России как одного из ведущих мировых спортивных центров, а также с целью пропаганды здорового образа жизни среди населения и формирования позитивных жизненных установок у подрастающего поколения.

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