Самая масштабная театральная программа России "Большие гастроли" завершила шестой сезон

Москва, 24 декабря. На сцене Зимнего театра в Сочи 23 декабря закончилась программа "Большие гастроли" – 267 театров показали более 2000 спектаклей во всех 85 регионах России в течение 2019 года.

В настоящий момент Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, который реализует данную программу, уже ведет активную подготовку к очередному насыщенному и результативному для "Больших гастролей" году. Подводя итоги самого масштабного гастрольного проекта России, можно констатировать как рост количества гастролирующих театров и показанных спектаклей, так и географическое расширение уже существующих направлений.

"Сегодня проект "Большие гастроли" охватывает всю страну и отвечает интересам и вкусам самой разной театральной публики. Театр – один из самых важных и востребованных видов искусства в России, и гастрольная деятельность позволяет ему развиваться и обновляться не только в столицах, но и в самых удаленных регионах", - сообщила директор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова.

В рамках Федерального направления программы "Большие гастроли" в 2019 году состоялись гастроли 25 театров в 35 регионах, где было показано 164 спектакля. По направлению "Большие гастроли для детей и молодежи" коллективы 106 театров побывали в 68 регионах и сыграли 970 спектаклей. 70 регионов России приняли с "Межрегиональной программой" 115 театров, которые представили 758 показов спектаклей.

В 2019 году программа "Большие гастроли" расширила зарубежное направление. С сентября по ноябрь в ней были задействованы русскоязычные театры из Грузии и Абхазии, Республики Беларусь и Молдовы, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, ДНР и Кыргызской Республики. Их встречали зрители в разных городах России от Астрахани до Барнаула. В свою очередь ведущие российские театры побывали в странах ближнего зарубежья, выступив на основных русскоязычных площадках дружественных государств. В общей сложности в Зарубежном направлении программы приняли участие рекордные 12 стран и 21 театр, было показано 95 спектаклей.

"Большие гастроли" продолжили поддерживать и дипломные спектакли студентов театральных вузов России. Под эгидой Студенческого направления в 2019 году состоялись гастроли шести вузов, учащиеся которых сыграли 13 спектаклей.

Генеральный директор Большого театра России Владимир Урин: "Наша страна по площади не знает себе равных, поэтому, бесспорно, нам так важен театральный культурный обмен внутри этой необъятной территории. Замечательно, что вновь возникает целая система межрегиональных культурных обменов. В наших условиях это действительно очень важно. Местным бюджетам не под силу осуществить такую циркуляцию театров, а благодаря программе "Большие гастроли" это становится возможным".

В минувшем году были достигнуты наивысшие показатели за все время существования "Больших гастролей" – в программе приняло участие 267 театров и было показано более 2000 спектаклей. Помимо стран ближнего зарубежья, проект уже традиционно охватил все 85 регионов Российской Федерации.

Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации: "Федеральная программа "Большие гастроли" завершила свой шестой сезон. За годы существования она продемонстрировала свою эффективность, была интегрирована в национальный проект "Культура" и в дальнейшем будет расширяться. Для системного развития культуры важна не только поддержка профильных учреждений на собственных площадках, но и активное гастрольное движение. Уверен, региональные театры должны обмениваться опытом и передовыми решениями как со столичными труппами, так и с коллегами из соседних регионов. При этом активно осуществляется и поддержка гастролей коллективов, представляющих ведущие творческие вузы страны, ведется интенсивное взаимодействие со странами ближнего зарубежья. Отрадно, что особое внимание уделяется детям как будущим зрителям театров. Ведь здесь они получают искренние, живые эмоции вместо удаленного созерцания чужих проблем на экране мобильного телефона".

Гастроли театров России и Узбекистана проходят в рамках сотрудничества Благотворительного фонда Алишера Усманова "Искусство, наука и спорт" с Федеральной программой "Большие гастроли". В Белгородской, Курской и Оренбургской областях показы спектаклей осуществляются под патронажем проекта Фонда – культурной платформы АРТ-ОКНО, билеты на них распространяются бесплатно.