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VIII Ежегодная премия The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист номинантов

Церемония вручения состоится 26 февраля 2020 года в Гостином Дворе

Москва, 24 декабря. Редакция газеты об искусстве The Art Newspaper Russia объявила лонг-лист своей традиционной ежегодной премии. В него вошли самые значимые события в области искусства в пяти номинациях, соответствующих рубрикам газеты: "Музей года", "Выставка года", "Книга года", "Реставрация года" и "Личный вклад".

Согласно регламенту премии The Art Newspaper Russia, в каждой категории семь номинантов в лонг-листе. Критерии отбора номинантов и победителей — публичный резонанс и высокий профессиональный уровень тех или иных достижений. Для газеты, входящей в интернациональную сеть арт-изданий, также важно отметить то, что делает российское искусство частью мирового художественного процесса, способствует международному культурному обмену.

Издатель международной сети The Art Newspaper Инна Баженова: "Премия — значимое событие, требующее большой ответственности и вовлеченности. Традиционно подводим итоги года в искусстве, выбирая самые знаковые и запомнившиеся проекты. Я рада, что за многие годы премия стала неотъемлемой частью культурной жизни города, и благодарна редакции The Art Newspaper Russia за профессионализм и беспристрастность".

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова: "Для нашей премии важно отмечать заслуги и вклад частных людей — меценатов, которые поддерживают искусство на разных уровнях, будь то современный перформанс на рынках Москвы, который показывает фонд V-A-C, основанный Леонидом Михельсоном, выпуск фильма о Микеланджело, поддержанный Алишером Усмановым, или кипучая деятельность австрийца Симона Мраза, который сам работает как маленький музей со своими выставками. У нас настолько богатая художественная жизнь, что мы любим и ценим гораздо большее число людей и событий, чем можем поместить в наш список".

Среди номинантов лонг-листа Музеи Московского Кремля и Государственный Русский музей заявлены в "Реставрации года"; Музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим" (Истра) попал в номинацию "Музей года"; "Ткани Москвы" и "Грядущий мир: экология как новая политика. 2030–2100" претендуют на звание "Выставка года"; книги "Бумажная архитектура: антология" Юрия Аввакумова и "Комар и Меламид: сокрушители канонов" Кирилла Светлякова номинированы на "Книгу года".

Церемония вручения VIII Ежегодной премии The Art Newspaper Russia состоится 26 февраля 2020 года в Гостином Дворе.

Подробный материал о лонг-листе с комментариями редакции на сайте газеты.

Также можно следить за новостями на сайте премии.

Шорт-лист премии будет сформирован и объявлен в январе 2020 года, в него войдут по три финалиста в каждой номинации.

Церемония награждения премии The Art Newspaper Russia — мультимедийное шоу, театрализованные номера которого представляют каждого лауреата. Режиссерско-продюсерская группа церемонии — Алексей Агранович и Кирилл Преображенский, сценография — Анна Наумова.

В этом году, как и прежде, генеральным партнером премии выступает компания Mercury.

Возрастная категория 6+.

Дополнительная информация

Инна Баженова — основатель фонда IN ARTIBUS, издатель международной сети The Art Newspaper, учредитель Ежегодной премии The Art Newspaper Russia и фестиваля фильмов об искусстве The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL, соучредитель онлайн-издания Russian Art Focus, коллекционер, меценат, участник и инициатор культурных проектов.

Газета The Art Newspaper Russia — часть самой компетентной в мире информационной сети в сфере искусства (которая в 2020 году отмечает 30-летие), единственное в России интернациональное издание, посвященное искусству (в 2017 году исполнилось пять лет российской версии газеты). Издается тиражом 70 тыс. экземпляров. Цель газеты — включить русскоязычную аудиторию в мировой художественный контекст, помочь интеграции российского искусства в глобальную арт-систему. В 2014 году Инна Баженова стала владельцем английской The Art Newspaper и всей международной лицензионной сети издания в Великобритании, Греции, Италии, Китае, России, США и Франции. Издания сети распространяются в 60 странах. Корреспонденты из 30 стран снабжают новостями и репортажами офисы в Афинах, Гонконге, Лондоне, Москве, Нью-Йорке, Париже, Пекине и Турине. В 2019 году было объявлено о запуске The Art Newspaper в Израиле.

Ежегодная премия The Art Newspaper Russia за достижения в области искусства учреждена в 2012 году. Миссия премии — выражение публичного признания представителям художественного сообщества за достижения в области искусства в прошедшем году, продвижение российского искусства за рубежом. Награды ежегодно вручаются по пяти номинациям, соответствующим разделам газеты: "Выставка года", "Книга года", "Музей года", "Реставрация года", "Личный вклад". Приз — статуэтка в виде перекрещивающихся, как стрелки часов, лондонского Биг-Бена и Спасской башни Московского Кремля — подчеркивает синхронизацию России с мировым художественным процессом.

Фонд IN ARTIBUS — некоммерческая организация, поддерживающая исследования в области классического искусства. Основные направления деятельности фонда — организация выставок в сотрудничестве с музеями, культурными фондами и частными коллекциями в России и за рубежом, издательская программа, организация и проведение научных конференций, поддержка международных культурных инициатив. Выставочное пространство фонда открыто в 2014 году. Выставки, организованные фондом IN ARTIBUS: "Михаил Рогинский. По ту сторону "Красной двери" в рамках XIV Архитектурной биеннале в Венеции в 2014 году; "Владимир Вейсберг", "Борис Касаткин" и "Поздний Машков" — выставки из проекта, посвященного московской школе живописи (совместно с Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем и региональными музеями России); "Я хотел работать в манере Калло"; "Михаил Рогинский. Прощание с "Розовым забором"; "Юрий Пальмин"; "Вдохновленные Римом. К 400-летию Сальватора Розы и Гаспара Дюге" (в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Российской государственной библиотекой); "Готика Просвещения. Юбилейный год Василия Баженова" (совместно с Государственным музеем архитектуры им. А.В. Щусева); "Архив Харджиева" (в сотрудничестве с Российским государственным архивом литературы и искусства).

The ART Newspaper Russia FILM FESTIVAL — ежегодный фестиваль фильмов об искусстве, организованный по инициативе Инны Баженовой в 2017 году. Проходит в Музее современного искусства "Гараж", Государственной Третьяковской галерее, Центре документального кино, кинотеатре "Пионер" и Мультимедиа Арт Музее, Москва. В программе фестиваля — художественные и документальные фильмы, победители и участники важных международных конкурсов.

Russian Art Focus — новое онлайн-издание, основанное Инной Баженовой (The Art Newspaper) и Дмитрием Аксеновым (Aksenov Family Foundation) и создаваемое командой англоговорящих экспертов — журналистов, критиков и исследователей. Их миссия — обеспечить профессиональный рассказ о российской арт-сцене и о происходящем в российском искусстве иностранной аудитории на английском языке.

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