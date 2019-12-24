Свердловский вице-губернатор: регионы не могут самостоятельно строить метро

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Областные центры России не могут строить новые ветки метро без финансовой поддержки из федерального бюджета, поэтому важно, что президент РФ поддержал идею строительства второй ветки в Екатеринбурге. Такое мнение высказал во вторник журналистам вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Президент РФ Владимир Путин во время большой пресс-конференции 19 декабря заявил, что такой вид транспорта, как метро, будет очень актуальным и востребованным в Екатеринбурге.

"Чтобы [новую] ветку метро построить, необходимо, по разным оценкам, 80-90 млрд рублей. Регионы самостоятельно без федерального центра метро строить не могут, поэтому важно, как сейчас эта тема [со строительством метро] будет двигаться, какие будут финансовые возможности. Все-таки опираясь на этот вопрос [заданный на большой пресс-конференции Путина], соответственно получив определенные поручения по этой теме, я думаю, что можно более ускоренными темпами получить возможность финансирования сначала для проектирования, в последствии для строительства", - сказал Бидонько.

По словам вице-губернатора, строительство второй ветки - сложный как для проектирования, так и для строительства объект, поэтому даже при условии немедленного финансирования реализация займет не менее четырех лет.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский в июле сообщил, что строительство второй ветки метро в Екатеринбурге планируется начать в 2021 году. После большой пресс-конференции президента глава города сказал ТАСС, что власти Екатеринбурга готовят проект второй ветки метро. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отмечал, что поддержка президента дает уверенность в появлении второй ветки.

Екатеринбургский метрополитен был запущен в 1991 году (в то время он носил название "Свердловский метрополитен"). Состоит из одной линии, последняя новая станция - "Чкаловская" - была открыта в 2012 году, всего станций девять. Ежегодный пассажиропоток составляет порядка 50 млн человек.