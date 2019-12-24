ГК ОрВД дала пояснения по регистрации и запуску беспилотников

Москва, 24 декабря. В связи с поступающими запросами Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (ФГУП "Госкорпорация по ОрВД") предоставило разъяснения, касающиеся регистрации беспилотных воздушных судов и организации их полетов без нарушений правил использования воздушного пространства.

Беспилотное воздушное судно (БВС) - воздушное судно, управляемое, контролируемое в полете пилотом, находящимся вне борта такого воздушного судна (п. 5 ст. 32 Воздушного кодекса РФ). В соответствии с утвержденными правительством правилами учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг до 30 кг, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в нашей стране, вышеуказанные БВС подлежат постановке на учет с внесением информации, содержащейся в заявлении, в базу данных с формированием учетной записи и учетного номера. Беспилотные воздушные суда массой свыше 30 кг приравниваются к обычным ВС и подлежат государственной регистрации Федеральным агентством воздушного транспорта (Росавиация) как гражданские воздушные суда, а для управления ими нужно иметь свидетельство внешнего пилота.

Для постановки на учет гражданских БВС с максимальной взлетной массой меньше 30 кг владелец БВС в течение 10 рабочих дней с момента приобретения или ввоза на территорию РФ представляет заявление с приложением фотографии этого БВС почтовым отправлением в адрес Росавиации или через курьерскую службу в экспедицию агентства. Заявление должно содержать сведения о беспилотном воздушном судне, его технических характеристиках, информацию об изготовителе, сведения о владельце БВС, а фотография БВС должна обеспечивать отображение всей видимой площади БВС, позволяющее провести его идентификацию.

Процедуры, необходимые для рассмотрения заявлений о постановке БВС на учет, осуществляются Росавиацией в срок, не превышающий 10 дней (рабочих) со дня представления этих заявлений. В случае смены владельца БВС (перехода прав владения от владельца БВС, в отношении которого в установленном порядке сформирована учетная запись, к иному лицу), а также в случае утери или хищения БВС или изменения данных о технических характеристиках БВС по заявлению владельца БВС в учетную запись вносятся изменения. Снятие беспилотного воздушного судна с учета осуществляется в случае его разрушения или по просьбе владельца, при этом учетный номер БВС становится недействительным.

В срок не более трех рабочих дней со дня формирования учетной записи (отказа в постановке на учет) или внесения изменений (отказа во внесении изменений) в учетную запись, или снятия беспилотного воздушного судна с учета заявителю направляется соответствующее уведомление в форме электронного документа на электронную почту. В данный момент Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации оказывает содействие Росавиации в выполнении части административных процедур по учету. Присвоенный учетный номер подлежит нанесению на элементы конструкции БВС до начала выполнения им полетов. Сейчас порядок нанесения учетного номера на элементы конструкции беспилотного воздушного судна строго не регламентирован. Однако Росавиацией рекомендовано наносить учетный номер на отделяемых элементах конструкции не менее трех раз для БВС максимальной взлетной массой до 1,5 кг и пяти раз - для БВС максимальной взлетной массой более 1,5 кг любым из способов, обеспечивающих сохранение и читаемость номера при воздействии воды, а также в случае разрушения БВС. Учетный номер БВС должен быть явно различим и читаем без использования специальных оптических средств, высота шрифта не должна составлять менее 5 мм.

Необходимо помнить, что БВС - это прежде всего воздушное судно, на использование которого распространяются соответствующие авиационные правила. Полеты БВС отнесены к деятельности по использованию воздушного пространства. Порядок использования воздушного пространства Российской Федерации, в том числе и беспилотными воздушными судами, установлен Федеральными правилами использования воздушного пространства Российской Федерации, утвержденными постановлением правительства РФ от 11.03.2010, которыми установлен разрешительный порядок использования воздушного пространства для выполнения полетов БВС, независимо от класса воздушного пространства, в котором выполняется полет.

При необходимости использования воздушного пространства над населенным пунктом владельцу БВС в соответствии с пунктом 49 ФАП-138 дополнительно необходимо получить разрешение органа местного самоуправления такого населенного пункта. В городах федерального значения - Санкт-Петербурге, Севастополе и Москве - это разрешение выдает региональный орган исполнительной власти. В приграничных районах необходимо согласование с ФСБ, в отдельных случаях может потребоваться согласование с Минобороны РФ. Согласно пункту 40 ФАП-138, при необходимости использования воздушного пространства запретных зон и зон ограничения полетов пользователи воздушного пространства (граждане - владельцы БВС) обязаны получить разрешение лиц, в интересах которых установлены такие зоны. Почтовые адреса, телефоны, частоты радиосвязи авиационного диапазона лиц, наделенных полномочиями по выдаче таких разрешений, опубликованы на официальном сайте Росавиации. В настоящее время данный список уточняется и дополняется.

В соответствии с разделом VI "Общие правила выполнения авиационных работ" Федеральных авиационных правил "Подготовка и выполнение полетов в гражданской авиации Российской Федерации", утвержденных приказом Минтранса России, проведение фото - и киносъемки и других способов дистанционного зондирования земли с борта воздушного судна, в том числе и БВС, относится к авиационным работам. Физические (юридические) лица, выполняющие авиационные работы, должны соответствовать сертификационным требованиям, установленным Федеральными авиационными правилами "Требования к проведению обязательной сертификации физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы, порядок проведения сертификации", утвержденными приказом Минтранса России от 23.12.2009.

Воздушное пространство для полетов БВС выделяется в соответствии с государственными приоритетами. Использование воздушного пространства БВС осуществляется посредством установления временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений в интересах пользователей воздушного пространства, организующих полеты БВС. Представления на установление временного и местного режимов подаются пользователями воздушного пространства в соответствии с Инструкцией по разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденной приказом Минтранса России от 27.06.2011. В представлении указывается достоверная и полная информация о планируемой деятельности по использованию воздушного пространства. Разрешительный порядок использования воздушного пространства (ИВП) предусматривает направление в оперативные органы (центры) Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации представленного плана полета, а также получение разрешения центра ЕС ОрВД на использование воздушного пространства. Направление плана полета БВС в центры ЕС ОрВД осуществляется пользователем воздушного пространства в соответствии с Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса России от 24.01.2013.

Представленный план полета должен содержать следующую информацию: тип сообщения, номер БВС, место площадки старта и время вылета, маршрут полета (координаты района полета), высота полета, место площадки посадки и общее расчетное истекшее время до посадки, номер разрешительного документа, выданного органом местного самоуправления или исполнительной власти, номер временного/местного режима ИВП, прочую информацию, необходимую для описания особенностей полета. Неправильное оформление флайт-плана может привести к отказу на ИВП. После получения подтверждения органа ЕС ОрВД об установлении местного режима, а также разрешения на использование воздушного пространства пользователю необходимо уведомить органы ЕС ОрВД о фактическом времени начала деятельности, о задержке, переносе или отмене деятельности, об окончании деятельности или о перерывах в полетах более чем на час.

Физическое или юридическое лицо, планирующее осуществлять запуски БВС, должно знать и выполнять правила и процедуры, установленные воздушным законодательством Российской Федерации в сфере использования воздушного пространства. За нарушение правил использования воздушного пространства Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КОАП) установлена соответствующая ответственность: штрафы для физических лиц – до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – до 300 тыс. рублей. В случае, если в результате запуска БВС пострадают люди, виновному может грозить уголовная ответственность. Вышеприведенные правила действуют и для БВС весом менее 250 гр, регистрировать которые не нужно.