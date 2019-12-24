Директор Ленинградской АЭС: смело можем назвать год напряженным, но успешным

Город Сосновый Бор, 42 км от КАД. Именно здесь работает Ленинградская атомная станция – крупнейшая в России по установленной мощности в 4200 МВт. Это три энергоблока, каждый из которых дает по 1 млн кВт⋅ч электроэнергии в энергосистему страны. Четвертый – новейшего поколения 3+ с водо-водяным энергетическим реактором - еще на 20% мощнее, 1200 МВт. Пуск второго блока ВВЭР-1200 начнется весной 2020 года. ЛАЭС будет выдавать в сеть рекордные 5400 МВт. Всего пять стран в мире могут похвастаться бОльшими атомными гигантами – Япония, Канада, Франция, Украина и Южная Корея. В канун Дня энергетика, который Россия отмечает 22 декабря, побеседовали с директором Ленинградской АЭС Владимиром Перегудой.

— Владимир Иванович, с какими результатами ЛАЭС завершает год?

— Атомная станция предназначена для производства электроэнергии, это смысл ее существования. У нас на этот год был амбициозный план, и идем к его достижению прямо накануне Нового года. По объему - чуть больше 28 млрд киловатт-часов – обеспечиваем более половины годовой потребности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. От нашей бесперебойной работы напрямую зависит экономика двух огромных регионов страны. Это понимает каждый сотрудник станции. Год отработали без нарушений, все показатели по влиянию на окружающую среду в десятки раз ниже допустимых. Поэтому смело можем назвать год напряженным, но успешным.

В этом году прошел первый в истории ремонт блока ВВЭР-1200, который мы включили в сеть в марте 2018 года. За это время он выработал 10 млрд КВт·ч электроэнергии, полностью заместил остановленный блок РБМК-1000. Во время первого ремонта или, как обыватели говорят, техобслуживания, мы полностью проверили и подтвердили безопасность работы оборудования, переместили топливо в реакторе для его более эффективного выгорания и снова включили блок в сеть.

Помимо замещения электрической мощности выбывающих из генерации блоков РБМК, главным событием года для всего Соснового Бора я считаю подключение нового блока к теплоснабжению города. 24 ноября вся промышленная площадка получила "свежее" тепло. В перспективе и весь город будет отапливаться от новых блоков ЛАЭС. Городское теплоснабжение стабильно на долгие годы вперед. Одна тепловая установка блока №5 в 250 Гкал/ч практически полностью замещает установки всех блоков РБМК. В этом плане у Соснового Бора есть преимущество - себестоимость тепла, генерируемого на атомной станции, намного ниже себестоимости котельных на органическом топливе, использование тепла от атомной станции предотвращает выброс в атмосферу углекислого газа и уменьшает воздействие на окружающую среду.

Высокие производственные показатели дают нам возможность выделять средства на помощь городу и Ленинградской области. В этом году нам удалось реализовать порядка 70 благотворительных проектов. Продолжилась реализация трехстороннего соглашения между Росатомом, Ленинградской областью и Сосновым Бором, по которому часть выплаченных в регион налогов идет на целевые проекты развития города атомщиков. Самое значимое событие – это открытие велодорожки вдоль городского пляжа: 7 км освещенной трассы связали город и промышленную зону чистейшим экологическим маршрутом. Пока нет снега, начали строить второй участок. Вся протяженность составит около 19 км.

— Второй новый блок ВВЭР-1200 выходит на финишную прямую, и строится он гораздо более высокими темпами, чем первый. На какой стадии сейчас находится его сооружение?

— Год был очень сжат по напряженности труда. Мы завершаем строительные, монтажные, пуско-наладочные и отделочные работы на всех объектах. Во втором квартале завершили контрольную сборку реактора, подтвердили высокое качество оборудования. В мае-июне успешно "пролили" все технологические системы на открытый реактор, проверили проходимость трубопроводов первого контура. В сентябре в реактор загрузили 163 имитатора тепловыделяющих сборок, отработали транспортно-технологические операции и точность работы перегрузочной машины.

Работа не останавливается ни в выходные, ни в праздники. До нового года мы должны полностью закончить монтаж. Здесь задействовано колоссальное количество людей, организаций со своими особенностями. В постоянном напряжении большие группы специалистов. Никто не должен расслабляться. Состав у нас тот же, а сроки сильно сжаты, многие процессы идут параллельно. Из нереальных задач этого года, которую коллективу удалось с честью выполнить, - проведение циркуляционных промывок на шестом блоке, мы их выполнили на 10 дней раньше срока. Это одна из самых важных операций в предпусковой период, когда все системы атомной станции приводятся в состояние эксплуатационной готовности. Мы подтвердили чистоту внутренних поверхностей оборудования и трубопроводов первого контура, добились в нем практически идеально чистой воды. Промывки выполняли при полной загрузке активной зоны имитаторами ядерного топлива.

До конца года нас ждут еще несколько крупных операций, связанных с пуском. Это гидравлические испытания 1 и 2 контуров реакторной установки и постановка на валоповоротное устройство турбоагрегата. После гидроиспытаний выходим на финишную прямую – горячую обкатку, когда уже в проектных режимах подтвердим работоспособность оборудования.

— Прошел год, как первый блок ЛАЭС с советским реактором РБМК-1000 остановлен и выведен из генерации. Что происходило в этом году?

— Подготовка к выводу из эксплуатации идет по графику, скоро начнем освобождение блока от ядерного топлива. Часть сборок перевезем на 3 и 4 блоки на дожигание, это большая экономия средств.

Приступили к предпроектной работе по выводу из эксплуатации. Подготовительный этап определит нашу судьбу на несколько десятков лет. У нас на блоках РБМК будет создано огромное количество новых приспособлений, роботов, оснастки для демонтажа, дезактивации, дефрагментации, упаковки в контейнеры в зависимости от класса. Будут создаваться площадки, перепрофилироваться существующие здания и сооружения. Вывод из эксплуатации блоков РБМК-1000 – это еще и несколько сотен рабочих мест разных специальностей, у многих работников ЛАЭС появится возможность заняться новым, перспективным делом, а у бизнеса – предложить свои разработки. Фронт работ большой, интересный. Мы уверены, что и эта государственная задача нам по плечу. Люди, которые сплачиваются вокруг новых проектов, мотивированы, и они однозначно будут с работой. А главное – они будут заниматься созданием технологии, которая потом войдет в историю.

— Какие задачи перед ЛАЭС стоят на 2020 год?

— Главная задача – безаварийная работа и выработка электроэнергии по графику, обеспечение Ленинградской области и Петербурга светом, а города Сосновый Бор - теплом. Нам предстоит тяжелый пусковой год. В первом квартале у нас по графику физический пуск нового блока, то есть загрузка ядерного топлива в реактор, а затем - энергетический пуск и опытно-промышленная эксплуатация. Ввод в промышленную эксплуатацию блока №2 ВВЭР-1200 придется на начало 2021 года. В это же время остановим для вывода из эксплуатации второй блок РБМК-1000. Установленная мощность станции достигнет 4400 МВт. Так что постепенно Ленинградская атомная станция меняет свой облик, переходит к новым более безопасным технологиям XXI века.