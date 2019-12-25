"Уральские локомотивы" установили оборудование для проверки геометрии осей колесных пар

ТАСС, 25 декабря. Завод "Уральские локомотивы" стал первым в России машиностроительным предприятием, которое использует технологии контроля качества осей колесных пар непосредственно в процессе выпуска подвижного состава. Об этом сообщили в среду на предприятии. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию уникального автоматизированного комплекса контроля геометрических параметров осей колесных пар для локомотивов и электропоездов "Ласточка". Установка внедрена в производство в рамках инвестиционной программы завода на 2019 год, отметили в пресс-службе.

"Новый комплекс действует на основе лазерных измерений без применения контактных средств контроля и будет проверять оси колесных пар как снаружи, так и изнутри в части соблюдения геометрических параметров. Современное оборудование повысит уровень автоматизации производственного процесса и производительности труда на участке в 10 раз, - пояснил генеральный директор "Уральских локомотивов" Олег Спаи. – Еще одним важным качеством нового прибора является возможность формировать, регистрировать и хранить результаты контроля в электронном виде для дальнейшего использования их в эксплуатации".

Стационарный прибор с участием оператора обрабатывает информацию с лазерных датчиков и управление комплексом осуществляются по заданному алгоритму. Результаты измерений, полученные с датчиков, поступают на персональный компьютер, где осуществляется их математическая обработка, вычисление значений, их анализ согласно нормативной документации и вывод результатов. Электронные протоколы будут заводиться в систему мониторинга состояния выпускаемого на предприятии подвижного состава "УЛ-Сервис", а также в электронный паспорт электропоезда. Предиктивная аналитика позволит прогнозировать износ колесных пар, планировать их обслуживание и ремонт.

С запуском оборудования время контроля одной оси будет составлять 10-12 минут вместо 1,5-2 часов, которые понадобились бы при проверке детали вручную. Прибор способен работать в круглосуточном режиме и производить контрольные измерения 80 осей в сутки. По заказу предприятия на комплекс установили дополнительную опцию для контроля внутреннего отверстия осей колесных пар электропоездов "Ласточка". В случае выявления прибором отклонения от размера, можно с помощью видеокамеры оценить характер дефекта и принять решение о пригодности оси к эксплуатации.

В октябре текущего года на "Уральских локомотивах" запустили автоматизированный комплекс неразрушающего ультразвукового контроля осей колесных пар, с помощью которого можно выявлять дефекты осей и колесных пар еще на ранней стадии их производства. Новое оборудование позволит осуществлять мониторинг качества продукции, чтобы в дальнейшем исключить возможные неисправности подвижного состава в эксплуатации.

О предприятии

"Уральские локомотивы" (город Верхняя Пышма, Свердловская область) специализируется на проектировании, производстве и техническом обслуживании подвижного состава нового поколения.

Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "СИНАРА" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "ГРАНИТ" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" различных модификаций, а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.