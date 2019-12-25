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Актеры театра и кино создали скульптуры изо льда для фестиваля "Ледовая Москва"

Гости фестиваля смогут увидеть лучшие работы российских артистов
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© Пресс-служба фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи"

Москва, 25 декабря. Во вторник, 24 декабря, автор и руководитель V Новогоднего фестиваля "Ледовая Москва. В кругу семьи" Александр Ковтунец пригласил на площадку звезд российского театра и кино. Фестиваль проходит при поддержке правительства Москвы и Госкорпорации "Ростех".

Вместе они с большим азартом взялись за бензопилы и стамески, чтобы воплотить в жизнь изо льда придуманный образ, посвященный великим русским достижениям, которые в этом году стали темой фестиваля "Ледовая Москва".

Народный артист России Федор Добронравов серьезно подошел к работе и создал голубя – символ мира во всем мире. Георгий Дронов с детьми одним из первых приступил к работе, ведь мальчишкам не терпелось почувствовать себя скульпторами, и в итоге у них получился забавный динозаврик. Денис Никифоров изобразил клюшку во льду, убежденный, что главное достижение в этом году - хоккей. Заслуженный артист России Гоша Куценко наиболее творчески подошел к заданию и теме мастер-класса, назвав самым большим достижением России – гения Александра Сергеевича Пушкина, изобразив его знаменитый профиль. Первый сделал свою скульптуру – гагаринскую ракету, отправляющуюся в бескрайний космос, – Роман Курцын. Тема космоса была особенно популярной в этом году и еще одну ракету вырезал Михаил Полицеймако. Екатерина Шпица до последнего работала над скульптурой и создала прекрасный шедевр – фигуристку. Елена Лядова трудилась над созданием самой сложной и утонченной скульптуры – балерины. Ее супруг, заслуженный артист России Владимир Вдовиченков, изобразил во льду гусли. Антон Макарский захотел сделать достижение из театральной сферы – театр Вахтангова, ведь сам он выпускник Театральный институт им. Б. Щукина. Его супруга, Виктория Макарская, как настоящая женщина убеждена, что самое главное в жизни - семья и любовь, поэтому сделала изо льда семейную пару. Блогер и актер Иван Чуйков решил сделать главный символ наступающего года – стальную крысу с кусочком сыра. Екатерина Шикина вырезала трогательного мамонтенка на льдине из знаменитого мультфильма, Ольга Берек – ракету, Дмитрий Чаузов – космонавта, а Екатерина Боброва – ледовые коньки. Блогерская семья Антон и Ирина Константиновы вырезали настоящий вулкан.

Выбирало победителей жюри из профессиональных скульпторов путем голосования, учитывая сложность скульптуры и исполнение, насколько самостоятельно актеры работали. В этом году впервые жюри присудило Гран-При. И получил его Гоша Куценко за скульптуру, отображающую именно значительное достижение России, поэта, оставившего огромный след в истории, – Александра Сергеевича Пушкина. По мнению жюри, первое место получила самая изящная и сложная скульптура балерины Елены Лядовой. Почетное второе место получили необычные гусли Владимира Вдовиченкова и голубь мира Федора Добронравова. Третье место разделили между собой Георгий Дронов, Екатерина Шпица и Екатерина Шикина.

Александр Ковтунец: "Такой веселой, творческой, погружающей в наступающие новогодние праздники атмосферы еще не было на площадке. Это заряд энергии для всего большого коллектива "Ледовой Москвы". Скульптуры-победители, изготовленные актерами, будут сохранены, и гости фестиваля смогут увидеть своих кумиров через призму их ледовых творений". 

Несмотря на теплую московскую погоду, работа над созданием фестиваля ни на секунду не останавливается. Лед надежно спрятан в шатрах с морозильными установками, где из него делают настоящие шедевры. Идет полным ходом подготовка к приближающемуся открытию фестиваля, которое состоится 28 декабря в 12:00. Гостей "Ледовой Москвы" ждет целый ледовый город из скульптур, посвященных великим русским достижениям.

Возрастная категория 0+.

Дни работы: с 28 декабря 2019 года по 12 января 2020 года.

Место проведения: Входная площадь Парка Победы. 

Сайт проекта: www.icemoscow.info

Информационные партнеры проекта: ТАСС, Радио "Русский Хит", телеканал "НТВ", Межгосударственная телерадиокомпания "МИР", соцсеть "Одноклассники", "Онлайн-кинотеатр ivi".

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