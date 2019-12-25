Сервис АСИ Go Global обсудили со спецпредставителем президента Российской Федерации

Москва, 25 декабря. В Москве под председательством специального представителя президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, генерального директора Автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрия Пескова состоялось установочное заседание координационного совета стратегической инициативы Агентства стратегических инициатив Go Global. Ключевой темой встречи стало обсуждение организации системной поддержки международного продвижения лучших российских проектов, практик и инициатив. В заседании приняли участие: директор офиса международных связей Автономной некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", ответственный секретарь координационного совета Антон Москаленков, старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, генеральный директор АНО "Московский экспортный центр" Кирилл Ильичев, генеральный директор Союза "Молодые профессионалы" Роберт Уразов и другие.

"Используя возможности и ресурсы экосистемы Агентства стратегических инициатив и партнерских организаций, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и институтов развития, мы можем предложить передовым проектам и инициативам адресную поддержку, направленную на международное продвижение", – подчеркнул специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор Автономной некоммерческой организации "Платформа Национальной технологической инициативы" Дмитрий Песков.

На установочном собрании координационного совета состоялось обсуждение и согласование форматов взаимодействия участников инициативы, направлений деятельности, а также был намечен план работ на перспективу. В январе представители совета проведут ряд консультаций с лидерами проектов, целью которых является выявление потребностей бизнеса и оценка возможности продвижения проектов и практик.

"Инициатива АСИ Go Global позволяет скоординировать действия ведущих институтов развития с целью поддержки российских компаний в вопросах выхода на международный рынок. Такая деятельность способствует укреплению статуса Российской Федерации как ведущей технологической державы, а также выстраиванию международных стратегических партнерств в целях совместной выработки ответов на глобальные вызовы. Выбранные компании получат экспертную поддержку и будут представлены на ведущих международных деловых площадках как в России, так и за рубежом", – отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. Он также выступил с предложением создания трека "Медиастратегия программы Go Global" и выразил готовность взяться за его разработку: "Ежегодно в России проводится большое количество мероприятий, но мы до сих пор не разработали общую информационную стратегию как для российского медиапространства, так и для международного рынка. Совместная работа по данному направлению значительно усилит наше присутствие в медиаполе и позволит более эффективно выстраивать коммуникации для достижения наших целей".

Руководитель Управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко обратил внимание на важность трека "Язык общения" и сложности межъязыковой коммуникации, с которыми сталкиваются эксперты при продвижении проектов на международный рынок.

Анна Беляева, управляющий директор по международному развитию АО "Российский экспортный центр", подчеркнула важность проведения аналитики с целью выявления запросов регионов, на которые собираются выходить компании, а также поиска потенциальных партнеров, которые уже работают по данным направлениям.

Сервис АСИ Go Global состоит из четырех треков операционной деятельности: "Проекты", "Партнерская сеть", "Международное продвижение" и "Глобальные идеи".

В рамках трека "Проекты" будет составлен расширенный перечень, куда войдут до 30 компаний для возможного продвижения, из которых по итогам оценки их степени готовности к выходу на глобальный уровень будут выбраны не менее 10 проектов. Основным ресурсом продвижения кейсов в рамках трека операционной деятельности "Проекты" станут инструменты, имеющиеся в распоряжении стратегических партнеров инициативы АСИ Go Global, которые будут задействованы для продвижения российских проектов в те регионы мира, на рынках которых можно прогнозировать значительный спрос на них.

В рамках трека "Партнерская сеть" в качестве направлений деятельности определены: развитие международной сети пространств коллективной работы "Точка кипения", формирование международной партнерской экспертной сети, развитие стратегических партнерств с зарубежными университетами и развитие внутрироссийской региональной партнерской сети в субъектах Российской Федерации для поиска и последующего международного продвижения перспективных региональных проектов, практик и инициатив.

В рамках трека "Международное продвижение" будут организованы постоянный мониторинг рейтингов и конкурсов в различных сферах, в которых российские проекты, практики и инициативы могли бы иметь сильную конкурентную позицию, а также анализ и отбор качественных российских кейсов для позиционирования их в международных рейтингах и конкурсах.

Ключевым направлением деятельности трека "Глобальные идеи" станет обеспечение равноправного участия Российской Федерации в определении правил и стандартов для новой экономики, желаемого глобального образа будущего и глобальной повестки дня в интересах формирования концептуальных основ для всей деятельности по продвижению национальных интересов страны.

Возрастная категория 18+.