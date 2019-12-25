Директор Челябинского цинкового завода: трансформация - не просто красивое слово

Директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт подводит итоги года предприятия, которое год от года после вхождения в состав УГМК значительно меняется, и, чтобы туда устроиться, люди стоят в очереди.

— Павел Александрович, расскажите об итогах 2019 года. Какие важные события произошли в жизни Челябинского цинкового завода?

— Если говорить об итогах года, то, в первую очередь, нужно отметить, что завод выполнил все запланированные показатели и в части производства, и в части финансово-экономической деятельности. В 2018 году благодаря поддержке акционеров мы завершили масштабную программу по реконструкции завода, направленную на достижение выпуска 200 тыс. т по товарному цинку. А в начале этого года началась реализация программы повышения операционной эффективности предприятия с привлечением внешних консультантов. Трансформация — не просто красивое слово. Это, в первую очередь, перестройка отношения к своей работе всех сотрудников предприятия, изменение мышления. В результате по выпуску товарной продукции вместо 200 тыс. т было выпущено 207 тыс. т, а также получена дополнительная прибыль порядка 380 млн рублей. Кроме того, запустили кислородную станцию, это важный объект для завода.

— В чем важность этого объекта?

— В первую очередь, это энергетическая безопасность предприятия. И дело не только в технологической безопасности и снижении рисков аварийной остановки производства. Это шаг вперед, позволяющий развивать и модернизировать наше предприятие. Новая станция обеспечит существующие и перспективные потребности завода в продуктах разделения воздуха.

— Какие перспективы и приоритеты вы видите в развитии завода?

— В ближайшей перспективе завод будет нацелен на повышение своей операционной эффективности – мы будем работать над издержками, над снижением себестоимости. Задел для этого создан – на заводе создано Управление развития, задача которого как раз заключается в формировании на предприятии культуры постоянных улучшений.

Кроме того, если говорить о развитии завода в широком смысле, то в следующем году мы продолжим инвестировать средства в развитие Корбалихинского рудника (входит в состав АО "Сибирь-Полиметаллы", Алтайский край). Корбалихинский рудник на сегодняшний день является одним из крупнейших месторождений в России по цинку. Мы уже вложили в строительство порядка 10 млрд рублей - построено несколько объектов надшахтного комплекса, осуществляется проходка подземных наклонных съездов. Проект планируем закончить в 2024 году, и тогда годовая производительность комплекса будет составлять 1,5 млн т руды в год. Это обеспечит Челябинский цинковый завод концентратами в объеме примерно 100-120 тыс. т по цинку в год, что составляет примерно половину всей потребности завода в концентрате. Кроме того, завод продолжает строительство подземного рудника на дочернем предприятии ТОО NOVA-Цинк в Казахстане, на полную мощность рудник выйдет в 2023 году, и мы получим объем 1,2 млн т по руде, по цинку – 30-35 тыс. т, что тоже является серьезным подспорьем.

— Экологическая политика предприятия формируется в контексте национального проекта "Экология". Каковы ее основные и самые финансовоемкие мероприятия, сроки, инвестиции? И, поскольку нацпроекты – это прежде всего люди, что это даст жителям и работникам?

— За последние 10 лет завод уже сделал очень многое в части экологии – было вложено порядка 4,5 млрд рублей, полностью модернизировано сернокислотное производство, установлены датчики, которые в автоматическом режиме позволяют измерять объем выбросов. По мере необходимости идут ремонты фильтровального оборудования в обжиговом и вельц-цехе, были построены склады-шихтарники и склады по обработке вторичного цинксодержащего сырья для уменьшения запыленности. Все это позволило нам снизить объем выбросов настолько, что мы уже не превышаем трети норматива, а наша доля в общем объеме выбросов Челябинска не превышает 1,2%.

Естественно, останавливаться на достигнутом мы не собираемся, но посудите сами – даже при снижении объема наших выбросов в два раза по отношению к сегодняшней цифре (а это наши планы к 2024 году), город вряд ли ощутит это на себе. Тем не менее, мы взяли на себя определенные обязательства по снижению выбросов, продолжаем работать над проектированием и строительством газоочисток в вельц-цехе, введением полностью замкнутого водооборота, что позволит полностью исключить сброс промышленной воды в реку Миасс. И по итогам недавней встречи с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером генеральный директор УГМК Андрей Козицын подтвердил, что все мероприятия завод реализует к 2024 году.

Кроме того, идет активное благоустройство прилегающей территории. В следующем году ЧЦЗ отметит 85-летие, и мы заблаговременно стали готовиться к тому, чтобы встретить юбилей во всеоружии – активно идут ремонты и покраска фасадов цехов, на территории завода высажено более 300 елей, у нас даже есть собственный питомник. Там, где раньше была стихийная парковка, мы обустроили красивые газоны с проложенными дорожками и освещением.

— Главная забота руководителя любого ранга – и это отмечают все в нашей стране – кадры, человеческий капитал. Говорят, что для того, чтобы устроиться на ваш завод, люди стоят в очереди. В чем причина такой популярности в крупном индустриальном мегаполисе, насыщенном предприятиями-промгигантами?

— На сегодняшний день предприятие регулярно становится победителем региональных и федеральных конкурсов в номинации "лучший работодатель". Это, во-первых, связано с тем, что на предприятии один из самых высоких уровней заплаты в регионе. Во-вторых, действует большое количество социальных программ. Это и жилищные программы, и программы по поддержке ветеранов, ДМС за счет работодателя, бесплатное питание для всех работников, программы по поддержке материнства и детства и многое другое.

Поддержка работников, внимание ко всем сторонам их жизни, начиная от детей и заканчивая пенсионерами, давно стали для предприятия нормой жизни. Ежегодно только на реализацию социальных программ завод направляет более 100 млн рублей.

В этом году мы вошли в двадцатку лучших компаний по производительности труда в рейтинге RAEX-600. Челябинский цинковый завод — единственное предприятие цветной металлургии в списке лидеров по этому параметру. Он занимает 12 строчку ТОП-20 предприятий России и вторую — среди предприятий Челябинской области. Повышение производительности труда — стратегическая цель не только нашего завода, но и большинства промышленных компаний России. И мы планируем наращивать эффективность производства и дальше.

О предприятии

Производственные мощности Челябинского цинкового завода, акции которого на 100% были консолидированы Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) в октябре 2016 года, позволяют ежегодно выпускать 200 тыс. т цинка и сплавов на его основе. Предприятие в 2018 году завершило масштабную модернизацию производства стоимостью 3,5 млрд рублей.

УГМК - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший в РФ производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.