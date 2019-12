Посол Евросоюза и "Друзья Европы" выступят на XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС

Москва, 25 декабря. Посол Европейского Союза в Российской Федерации Маркус Эдерер, основатель и председатель аналитического центра "Друзья Европы" Джайлз Мерритт и член попечительского совета Центра, европейский директор Трехсторонней комиссии (1981 – 2017) Поль Реве выступят 15-16 января 2020 года на XI Гайдаровском форуме в РАНХиГС.

Маркус Эдерер (Markus Ederer) – посол Европейского Союза в Российской Федерации с октября 2017 года. Он начал свою карьеру в структурах германского МИДа в 1990 году и позднее был направлен в Москву специалистом экономического отдела посольства Германии. В 1999 году стал главой секретариата специального координатора Пакта стабильности в Юго-Восточной Европе в Брюсселе. С 2005 по 2010 год Маркус Эдерер руководил департаментом внешнеполитического планирования МИД ФРГ. В 2011-2014 годах являлся послом Евросоюза в Китае и Монголии, а с 2014 по 2017 год занимал должность статс-секретаря — заместителя министра иностранных дел Германии.

Джайлз Мерритт (Giles Merritt) – основатель и председатель аналитического центра "Друзья Европы" (Friends of Europe). Центр был основан в 1999 году. Г-н Мерритт на протяжении 15 лет был иностранным корреспондентом Financial Times. В течение 25 лет являлся автором колонок в журнале International Herald Tribune по европейским политическим и экономическим вопросам. В 2010 году Financial Times назвал его одним из 30 "Еврозвезд", которые больше всего влияют на взгляды на будущее Европы.

Поль Реве (Paul Révay) – член совета попечителей аналитического центра "Друзья Европы" (Friends of Europe), европейский директор Трехсторонней комиссии (Trilateral Commission) в 1981-2017 годах. Цель комиссии, которая объединяет от 300 до 400 наиболее известных и влиятельных лиц: бизнесменов, политиков и интеллектуалов из Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, – обсуждение и поиск решения международных проблем.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Возрастная категория 16+.

